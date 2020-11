Estudiantes colombianos, premiados en competencia internacional de matemáticas

Alumnos de pregrado de la Universidad Nacional ganaron medallas de plata y de bronce en la Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas.

Estudiantes del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ganaron medallas de plata y bronce en la XII Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas (CIIM), que fue celebrada del 20 al 26 de octubre de 2020. (Lea Elena Stashenko, profesora de la UIS, elegida entre los 60 científicos más influyentes del mundo)

Los alumnos ganaron luego de resolver problemas con conceptos básicos de teoría de números, geometría, combinatoria, cálculo y álgebra.

Javier Fernando González, fue quien se llevó la medalla de plata. La de bronce la ganaron Ana Paulina Castillo, Roger Trujillo, Jorge Isaac Rubiano y Mateo Matijasevick.

El evento, realizado de manera virtual, reunió a 103 concursantes de diferentes universidades de Colombia, Brasil, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Ecuador. Estuvo dirigido a todos los estudiantes de pregrado que manejen conceptos básicos de teoría de números, geometría, combinatoria, cálculo y álgebra

La competencia, adjunta a la Universidad Antonio Nariño (UAN), se realiza anualmente desde 2009, e incentiva el estudio de las matemáticas y la excelencia académica de la comunidad universitaria iberoamericana.

Según German Preciado, profesor del Departamento de Matemáticas de la U. Nacional y líder de los equipos en representación de la Sede Bogotá, segura que estas competencias son una gran oportunidad que tienen los jóvenes tanto de desarrollar y fortalecer su talento como de mantener siempre fresco el conocimiento adquirido en las aulas.

El primer y segundo día de la competencia se plantearon de forma individual tres problemas, de los cuales los jurados presentaron un solucionario tanto con las respuestas oficiales como con las que los líderes podían proponer. Con base en esta dinámica, diseñaron criterios de calificación por puntos y aciertos por medio de los cuales se evaluó la cercanía de las respuestas y los métodos implementados para llegar a ellas.

“La experiencia se aprovechó más gracias al tiempo de práctica previa y a la preparación que tuvimos con el profesor Preciado, pues por iniciativa nuestra nos reunimos durante el periodo intersemestral en casa del docente para realizar diferentes ejercicios y resolver distintos problemas matemáticos”, dijo Javier Fernando González a la agencia de medios de la U. Nacional.

“Para mí participar fue una gran experiencia, un logro personal más allá de la medalla o del reconocimiento”, dijo, por su parte, Ana Paulina Castillo.

“Me emociona, porque al inicio de mi carrera las matemáticas me costaban mucho, se me dificultaba adaptarme a ese pensamiento, y verme ahora llegar a conseguir una medalla de bronce, me da mucho ánimo; más por el hecho de ser mujer, una minoría notoria en este tipo de competencias”.