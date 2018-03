Estudiantes de Uniautónoma rechazan designación de Víctor Armenta como rector

-Redacción Educación

Tras la renuncia de Ramsés Vargas Lamadrid a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla –a quien la Fiscalía investiga por presuntas irregularidades administrativas y financieras, que involucran el no pago a docentes y demás trabajadores– fue designado en el cargo Víctor Armenta Del Gordo.

Así lo determinó el consejo directivo de la institución, que optó por nombrar en propiedad a Armenta, hasta ahora profesor de tiempo completo de la facultad de derecho. El ahora rector es abogado especialista en derecho administrativo.

Sin embargo, pese a la renuncia de Ramsés Vargas Lamadrid, el nombramiento de Víctor Armenta Del Gordo no cayó bien entre la comunidad universitaria. Ante la designación, los estudiantes anunciaron que continuarán con las protestas y el cese de actividades.

“Logramos la renuncia de Ramsés, pero el rector que fue nombrado en su reemplazo es una persona cercana a él y eso no es lo que buscamos (…) Luchamos por un rector que sea elegido por nosotros mismos, por sus capacidades académicas”, explicó a Caracol Radio Andrés Guzmán, uno de los estudiantes que participa del cese.

Desde Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que abrió una investigación penal con el fin de determinar si se cometieron o no delitos en la administración de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. La indagación la inició el ente acusador luego de que miembros de la comunidad educativa denunciaran irregularidades administrativas y financieras, que involucran el no pago a docentes y demás trabajadores. (Lea aquí: Rector en universidad costeña recibía bonos mensuales por más de $72 millones)

El Ministerio de Educación, en cabeza de Yaneth Giha, también le había solicitado a la Fiscalía investigar a la institución. En una carta enviada ayer, la cartera le informó al ente las acciones administrativas que desde su entidad se estaban tomando en contra de la universidad y pidió colaboración para hacerle seguimiento al tema desde el ámbito penal. (Lea aquí: Las órdenes que le dio el Mineducación a la Uniautónoma)

María Paulina Riveros, vicefiscal general de la nación, aseguró hoy que el ente investigador inició las labores de policía judicial para definir si hay evidencias para inferir que se cometieron delitos y, adelantar posteriormente las respectivas imputaciones y el juzgamiento de los presuntos responsables.

Una de las personas señaladas por los denunciantes es el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, quien, según el Ministerio de Educación, recibía bonos que sumaban US$26 mil (dólares) cada mes, de acuerdo con un informe del Ministerio de Educación, es decir, más de $72 millones de pesos colombianos. (Lea aquí: Dos estudiantes caminan de Barranquilla a Bogotá por crisis de la Universidad Autónoma)

Según un informe que prepara el ministerio, y que fue revelado por Caracol Radio, "el Consejo Directivo aprobó otorgar al rector una bonificacion mensual no constitutiva de salario por concepto de auxilio de seguridad correspondiente a la suma de US22.000 mensuales con efectos retroactivos a partir del 1 de Junio de 2015, misma que se incrementó en US 4.000 a partir del 1 de junio de 2017". El salario del rector, por su parte, superaría los $67 millones.

Mientras se adelantan las investigaciones administrativa, la ministra Giha ordenó a la institución educativa abstenerse de autorizar giros de recursos al exterior con cargos a la universidad y revisar los contratos laborales de quienes no prestan servicios de manera personal en la institución. Así mismo se ordenó constituir una fiducia para el manejo de sus recursos.

Horas después de que la Fiscalía anunciara la apertura de la investigación, el rector Vargas renunció a su cargo. Desde mañana se hará efectiva su decisión, que obedece a la necesidad de asumir de tiempo completo su defensa. A través de un video publicado en YouTube, Vargas defendió su gestión y llamó al Estado "mediocre" por "difamar" su administración. "La Autonóma saldrá adelanta cuando cuando el plan financiero que elaboramos se implemente, los profesores y funcionarios recibirán su justo salario y los estudiantes retornarán en clase", agregó el rector.