“Imposible que este año retornemos a la presencialidad”: Fecode

Tras rechazar el modelo de alternancia, Nelson Alarcón, presidente del sindicato de profesores, asegura que no existen las condiciones para asegurar la vida de los estudiantes y docentes del país. En el gremio se cuentan 155 fallecidos por Covid y 2.544 casos confirmados entre docentes y familiares beneficiarios.

“El magisterio no asistirá a las Instituciones Educativas donde se haya convocado a la presencialidad, ejerciendo la desobediencia civil como un acto de dignidad en defensa de la vida y la salud de las comunidades”. Así lo anunció hace un par de días el sindicato que reúne a los maestros oficiales del país, Fecode. (Lea: ¿Cuándo volverán los niños al colegio?)

Para saber más a fondo cuál es la situación de estos profesores oficiales, El Espectador habló con Nelson Alarcón, presidente de Fecode, quienes rechazaron el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación para reabrir colegios desde el próximo lunes. Solo 34 de las 96 Secretarías de Educación del país lo acogieron.

¿Por qué tomaron la decisión de no acatar el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación?

Nosotros nos hemos declarado en desobediencia civil, no presencialidad, porque no existen las condiciones de bioseguridad e infraestructura que se necesitan, los materiales didácticos, las instalaciones y los pupitres que se necesitan. No están los dineros para poder realizar las adecuaciones que se necesitan. Se trata de un acto de defensa y salud de todos y todas. Hoy miramos que no hemos llegado al famoso pico. Unos dicen que faltan 4 o 5 semanas para ello y seríamos irresponsables de ir a jugar con la vida de los niños, padres, docentes, administrativos. Por ahora seguiremos trabajando desde las casa y aplazaremos el regreso por falta de condiciones.

Hay una gran preocupación ante la necesidad de volver a abrir colegios especialmente por los niños que demandan contacto para su desarrollar su identidad.

Estamos de acuerdo con esa preocupación pero aquí todos nos podemos contagiar con el virus y la situación es la misma para los niños y los adultos, sin distinción económica. Entre nosotros hay más de 57 mil docentes mayores de 60 años, ellos tienen el riesgo de tener un mayor grado de dificultad en su recuperación si llegaran a contagiarse de COVID-19.

¿Como gremio cuándo estarían dispuestos a volver a los colegios a enseñar?

Primero hay que hacer una transformación de todo el tema curricular, pedagógico, en el proyecto educativo institucional y para ello se necesita una flexibilización que garantice la autonomía a través del gobierno escolar, consejo directivo. Allí tendría que hacerse un diagnóstico para saber las adecuaciones necesarias. Hoy se estima que se requieren apróximadamente $90 billones solo para infraestructura.

¿Cuáles son las cifras de maestros afectados por el virus actualmente?

Entre docentes y familiares de docentes que los atienden por el sistema de salud del Fondo del Magisterio (FOMAG), se registran 155 personas fallecidas por Covid, entre docentes y beneficiarios. En cuanto a casos confirmados hay a la fecha 2.544 entre docentes y familiares beneficiarios. La mayoría de ellos (17) han ocurrido en Atlántico, en Córdoba 4, en Cundinamarca 2.

En el caso de Atlántico sabemos que algunos directivos obligaron a docentes air a las instituciones al comienzo de la pandemia para distribuir refrigerios escolares o entregar materiales didácticos.

Como gremio que reúne a los maestros oficiales, ¿tienen un cálculo de las niñas, niños y adolescentes que no han podido recibir clases?

Tenemos dificultades en la ruralidad. Casi el 75 % de los estudiantes que no pueden acceder a una línea de internet para desarrollar sus trabajos mientras que en la parte urbana, el 40 % no cuenta con conectividad. Los maestros han sido creativos en esa manera para hacerle llegar actividades a las casas. Por ejemplo en Magadalena hay mensajeros pedagógicos que recogen los materiales de la casa del docente y se los lleva a los niños para que hagan sus actividades y talleres. Luego vuelve a recogerlos para ir donde el docente y que este los revise.

¿Cómo luce el panorama para este año en cuanto reapertura de colegios?

Para nosotros como va el comportamientos y los fallecidos, cada vez avanza más la pandemia y resultados de pruebas con retraso de 12 o 15 días, nosotros creemos que este año sería imposible retornar a la presencialidad. Por eso exigimos condiciones y garantías para que se pueda desarrollar los procesos de aprendizaje... le propusimos a la ministra de Educación una política de conectividad gratuita universal para que los estudiantes puedan seguir formándose.