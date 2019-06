Judith Butler, Chantal Mouffe y otros 100 intelectuales rechazan el despido de Luciana Cadahia

El despido sin justa causa de la profesora de filosofía de la Universidad Javeriana Luciana Cadahia sigue generando rechazo e inconformidad en distintos sectores de la academia mundial.

Esta vez, más de cien intelectuales de la talla de Judith Butler, Wendy Brown y Chantal Mouffe expresaron su solidaridad con Cadahía y afirmaron que su despido constituye un "atropello que no es individual sino colectivo, pues viene a sumarse a una larga serie de presiones sufridas por intelectuales críticos en Colombia y América Latina". (Lea también "Me preocupa que mi apoyo a la Colombia Humana me haya pasado factura": Luciana Cadahia)

En la carta, los profesores aseguran que la decisión de la Universidad Javeriana envía un mensaje "muy negativo a la academia y a la sociedad colombiana" y sienta un "precedente de intolerancia y arbitrariedad contra la labor de las intelectuales mujeres".

A continuación reproducimos la carta completa y los firmantes

Pronunciamiento de la Comunidad Académica Global ante el despido de la Profesora Luciana Cadahia de la Pontificia Universidad Javeriana

Petición a Universidad Javeriana de Bogotá

La comunidad académica internacional recibe con preocupación la noticia del despido injustificado de la profesora María Luciana Cadahia por parte de la Universidad Javeriana de Bogotá. Los abajo firmantes manifiestan su rechazo al maltrato recibido por una intelectual de las cualidades de la doctora Cadahia, cuyo despido se produce en un contexto regional de persecución y censura contra el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y la producción de conocimiento en América Latina.

Con estas acciones, la Universidad Javeriana envía un mensaje muy negativo al entorno académico y al conjunto de la sociedad colombiana, sentando un precedente de intolerancia y arbitrariedad contra la labor de las intelectuales mujeres. No está de más recordar que la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana tiene uno de los índices menos equitativos en cuanto a paridad de género en su planta de profesores.

Cadahia era profesora de planta y había ganado en 2017 un concurso en la Facultad de Filosofía, que se benefició en estos dos años de la trayectoria académica, las labores de investigación, las redes internacionales y las numerosas publicaciones de esta doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, discípula de Félix Duque y autora de libros y artículos sobre filosofía política y estética ampliamente reconocidos por sus pares en universidades de Europa y América.

Su despido constituye un atropello que no es individual sino colectivo, pues viene a sumarse a una larga serie de presiones sufridas por intelectuales críticos en Colombia y América Latina.

