Juez falla en primera instancia a favor de profesora Luciana Cadahia

- Redacción Vivir

En mayo de este año, Luciana Cadahia, doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y, hasta ese momento, docente de la Universidad Javeriana, fue llamada al despacho del decano de la Facultad de Filosofía y despedida “sin justa causa”. “Me senté y de manera muy fría me dieron la carta de despido y me dijeron que desde la fecha la Universidad Javeriana prescindía de mis servicios”, es como recuerda su despido.

Cadahia, según explicó en entrevista con El Espectador, ha publicado en revistas de alto impacto, liderado semilleros y proyectos de investigación e, incluso, ha publicado con la misma Editorial Javeriana. Una trayectoria que la ha llevado a pensar, a ella y varios de sus colegas, que su despido pudo estar relacionado con su apoyo a la “Colombia Humana” e ideas progresistas. Tras varias cartas de otros docentes en apoyo a la profesora Cadahia (incluyendo a personalidades como Judith Butler y Wendy Brown), Cadahia decidió radicar una tutela contra la Universidad Javeriana el 30 de julio por haber vulnerado sus derechos fundamentales a la no discriminación por razones de opinión política o filosófica, a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión, al buen nombre académico, al trabajo y al mínimo vital.

Hoy, el juez Iván Real del Juzgado Cuarenta Penal Municipal de Bogotá falló a favor de la profesora Luciana Cadahia. “Si bien cierto que el artículo 64 de la norma laboral faculta al empleador (en este caso, la Javeriana), no es posible a este Juzgador pasar por alto que según las prerrogativas de la Corte Constitucional, debe realizarse un análisis del caso para establecer si los motivos de la desvinculación fue objetiva o si por el contrario, hubo conductas de discriminación”. El texto del fallo agrega que el asunto involucra temas como los límites de la autonomía universitaria y el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres.

La defensa de la Javeriana se basó en la falta de pruebas por parte de Cadahia para probar que fue discriminada por sus ideas progresistas y feministas, según el fallo. Sin embargo, el juez cita a la Corte Constitucional y sus precedentes sobre libertad de cátedra: “La Corte se preocupó desde un inicio por mostrar cómo discriminaciones estructurales siguen inmersas en las culturas dominantes de los distintos pueblos, comunidades y grupos sociales de Colombia. Patrones clasistas, sexistas o racistas persisten en las estructuras jurídicas, sociales e institucionales(…) La jurisprudencia ha resaltado que una de las principales garantías en los casos en los que se produce un acto de discriminación, consiste precisamente en que se invierte la carga de la prueba”.

En el fallo, el juez reconoce que la universidad aportó en la respuesta a la tutela una carta del 20 de mayo de 2019 suscrita por el Director del Departamento de Filosofía y el Decano de la facultad en donde se exponen las razones para no renovar el contrato de Cadahia. “En ella se evidencia un cuestionamiento a la docente, en la que se resalt ser una figura pública en redes sociales, se le critica que tiende a llevar cualquier llamado de atención a la discusión de ataques machistas”. También anotó que la Javeriana le sugirió a Cadahia “despolitizar” el semillero que dirigía.

El fallo también reconoce que el despido de Cadahia se dio en un contexto en el que ella denunció en medios de comunicación que la Facultad de Filosofía tenía solo cinco profesoras mujeres frente a 25 profesores hombres.

Por estas razones el juez falló a favor de Cadahia y ordena a la Universidad Javeriana el reintegro inmediato a la Facultad de Filosofía. Además, en los próximos 10 días la institución educativa deberá pagarle todos los salarios que dejó de percibir. El fallo también exhorta a la Javeriana a adoptar protocolos que eviten la discriminación por razón de género y opiniones políticas. Cabe recordar que la Javeriana aún puede impugnar la decisión.

"La justicia nos ha dado la razón en esta fase del proceso y se ha declarado improcedente mi despido sin justa causa. Estoy muy feliz de poder regresar a mis clases con mis alumnos y espero que puedan abrirse las vías de comunicación institucionales con la Universidad y dejar atrás todo este malentendido que no debería haber tenido lugar. Como lo dije en la última entrevista, las instituciones son espacio complejos, plurales y sostenido por muchas mujeres y hombres y, muchos de ellos, me han apoyado desde el principio. Creo que este fallo es un logro muy importante para la academia colombiana en su conjunto e, incluso, para la misma comunidad javeriana de la que me siento parte. Adjunto el fallo para conocimiento público", escribió Cadahia en su Facebook, en donde también colgó el fallo completo.

El rector de la Javeriana, P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J, dijo en un comunicado que la universidad manifiesta su voluntad para cumplir el fallo. "La Universidad, señala que es de la esencia de su proyecto, tradición y obrar educativo, la conformación de una comunidad académica fundada en un profundo respeto por la diversidad de género, por la inclusión y no discriminación, y por la libertad de expresión. Estos valores se realizan y son vividos permanentemente en la Universidad, sin que existan actuaciones que permitan intuir o afirmar su vulneración. Desde esta convicción y modo de obrar, la Pontificia Universidad Javeriana ejercerá los recursos jurídicos correspondientes".