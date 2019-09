Capital vallecaucana es sede por su programa “Mi comunidad es mi escuela”

La apuesta mundial por la educación en los próximos 10 años

El Foro Internacional sobre la Inclusión y Equidad en la Educación se inauguró este miércoles en la ciudad de Cali. En el evento, que reúne a más de 500 académicos, profesores, jóvenes, ministros de Educación, organizaciones internacionales y funcionarios públicos de todos los continentes, se analizarán los avances mundiales frente al cumplimiento del cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: educación de calidad. La finalidad del encuentro es construir lineamientos que permitan gestionar políticas públicas para el progreso y superar las dificultades de acceso por temas de sexo, edad, raza, etnia, estatus migratorio o ubicación geográfica.

El evento se realiza en la capital del Valle del Cauca por su programa “Mi comunidad es mi escuela”, un proyecto que ha sido modelo a nivel nacional e internacional por su campaña por reducir la violencia y desigualdad en varios sectores de Cali. Son 45 colegios públicos en los que se han hecho trabajos posteriores a las jornadas escolares para evitar que los entornos en los que viven los niños y niñas impacten negativamente en sus vidas. Asimismo, la iniciativa ha formado más de 4.500 maestros y permitido que 80.000 estudiantes puedan hacer parte de semilleros en investigación, tecnología, deporte, arte y cultura ciudadana.

El foro, organizado por la Unesco en cooperación con la Alcaldía de Cali y el Ministerio de Educación de Colombia, también celebra el 25° aniversario de la Declaración de Salamanca (España). Desde 1994, representantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales hicieron un compromiso de que tenía como principio que la educación es la base para construir sociedades más inclusivas, justas y equitativas: “todos los niños deben aprender juntos, siempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus dificultades y diferencias. Las escuelas integradoras deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas”. Un concepto que se fue transformando a lo largo del tiempo y que ha logrado una notable reducción en los niños y niñas sin escolarización.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer, pues son más de 262 millones de jóvenes que siguen sin tener acceso a la educación y más de 617 millones no alcanzan los niveles mínimos de competencias en lectura y matemáticas. La finalidad del foro es promover políticas y prácticas inclusivas en educación a partir de los avances que se han logrado desde la Declaración de Salamanca, por lo que se realizarán mesas de trabajo entre funcionarios de países africanos, europeos y suramericanos. El objetivo, entre otros, es presentar un documento final sobre inclusión y equidad en la educación.

Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la Unesco y copresidenta del Comité directivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible en Educación 2030, sostuvo que el desarrollo sostenible de una sociedad democrática tiene como núcleo la educación. Resaltó que el encuentro en Cali marcará el camino para los próximos 10 años y lograr el cumplimiento del cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. “Hoy las principales barreras para transformar vidas y lograr una educación equitativa e incluyente están relacionados a temas de género, raza, condiciones socioeconómicas, entre otros. El reto es adecuar la forma en que se está educando a los niños, niñas y jóvenes, y todo esto requiere un cambio de paradigma y voluntad política”.

El foro girara alrededor de cuatro ejes de trabajo, que para la Unesco son los principios para lograr un cambio paradigmático en la Educación. El primer es la voluntad de los gobiernos para formular y adoptar políticas públicas incluyentes. Stefania Giannini sostuvo que, si bien esta inversión no es atractiva para los políticos, al no tener resultados inmediatos para obtener réditos, es necesario entender la educación como un derecho fundamental. El segundo está enfocado en entender el trabajo de recolección y registro de datos, para generar estadísticas confiables y que permitan crear sistemas de información confiables para la toma de decisiones acertadas.

El tercero de los ejes es empoderar a quienes deben ser los gestores del cambio: los profesores y educadores. La idea es prestar un apoyo educativo e institucional de calidad, a partir del diseño diferencial de programas y estilos de aprendizaje. Y de esto último surge el cuarto eje, el cual se fundamenta en desarrollar enfoques generadores de entornos de aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes. En pocas palabras, invertir en tecnología y transformar los modelos tradicionales de educación, pues es necesario adaptarlos a los ritmos de aprendizaje y a las condiciones de cada estudiante. También existe una necesidad de incluir en los programas educativos temas relacionados a derechos fundamentales, diversidad de género, ciudadanía global y sostenibilidad ambiental.

La apuesta de la Alcaldía de Cali por la educación

“La selección de Cali como sede de este foro no es fortuita, es la respuesta al gran esfuerzo que hemos hecho por la educación. No es algo que todos los políticos hacen, porque no genera réditos y no es atractivo como campaña”, dijo en su discurso inaugural el alcalde de Cali, Maurice Armitage. El mandatario explicó que en su administración se ha destinado el 60% de la capacidad financiera para la educación. “La decisión fue personal, por la desigualdad que he visto y vivido durante más de 50 años, porque no es justo que los hijos de quienes han trabajado conmigo no tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación”, agregó Armitage.

De ahí la creación del programa “Mi comunidad es mi escuela”, que se ha centrado en las zonas más vulnerables de la capital vallecaucana y que ha intentado cerrar la brecha del atraso en temas educativos que tenía la ciudad. “No solo es Cali, es todo el país. Se debe invertir en la educación, porque sino estaremos condenados al atraso”, señaló el alcalde. En Cali ya se han entregado 135 colegios remodelados. Además, están en la construcción de otros quince que se constituirán como una especie de “megacolegios”, que buscarán dar acceso a la educación desde la primera infancia hasta el bachillerato.

“Nuestra sociedad será mejor cuando se entienda a la educación como el centro de la sociedad. Para eso los colegios deben tener instalaciones adecuadas y que impacten positivamente a los jóvenes. No se pueden cerrar las instalaciones después de una jornada, porque se debe seguir realizando un acompañamiento. El acceso al deporte, la cultura y la ciencia son fundamentales para el desarrollo de la Educación”, concluyó el alcalde Maurice Armitage, quien agregó que el último componente para lograr un ac ceso equitativo e incluyente es la lucha contra el hambre.

“No se le puede pedir a un niño que estudie con hambre. Antes dábamos 4.000 raciones diarias, hoy entregamos cerca de 50.000 raciones. Con hambre no se estudia y con el buen funcionamiento de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) hemos bajado la deserción estudiantil en un 40%. El próximo alcalde no puede interrumpir todo lo que hemos invertido en educación, porque sino el futuro de nuestra sociedad no será bueno, no habrá transformación. Este congreso de la Unesco es un espaldarazo para Cali”, manifestó el alcalde.

