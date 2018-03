La Universidad Nacional para la transformación social en el posacuerdo

Jorge Bula - Candidato a Rector de la Universidad Nacional

Nunca como antes debemos estar a la altura de las oportunidades que nos ofrece la historia. La consolidación del proceso de paz y la reconciliación del país no son solo posibilidades; son la marca con la que debemos construir nuestro futuro. En lo que me concierne, como candidato a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, he propuesto un programa que se articula en tres pilares: inclusión, innovación y convergencia. Estoy convencido de que una lectura en esta clave enriquece las estrategias para afrontar nuestra coyuntura histórica.

Por supuesto, la Universidad es lugar de pensamiento e investigación, y desde ahí de acciones concretas para fortalecer nuestras instituciones y el bienestar de nuestros ciudadanos. Tal fortaleza institucional, estatal, y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos son las garantías para no repetir los círculos de violencia que nos han aquejado. Al respecto hemos propuesto la creación de centros específicos que contribuyan a la construcción de políticas públicas, relacionados con los puntos del acuerdo de la Habana. Entre ellos resulta de fundamental el Centro de desarrollo agrícola integral. Hay que incluir a la academia en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades, al tiempo que la Universidad, sus investigadores y gestores incluyen, desde el mejor conocimiento posible, la historia y la vida cotidiana en nuestras regiones para transformar positivamente su realidad.

Simultáneamente hay que afrontar esta iniciativa recurriendo a la innovación que nos permita fundar nuevos caminos. El primero de ellos consiste en que sea desde el alma mater de todos los colombianos que se lidere la vinculación de los sectores académicos, públicos, empresariales y sociales en áreas de desarrollo tecnológico y sociales con impactos concretos en cada uno de sus ámbitos, esto es: en la producción de nuevo conocimiento, el desarrollo institucional estatal, el desarrollo económico y la justicia social. Un ejemplo de esta voluntad es la puesta en marcha definitiva de emprendimientos con innovación tecnológica y sensibilidad social que permite la reciente ley para la creación de empresas de base tecnológica, conocida como de ley de spin off.

Esto debe permitir una convergencia inédita de voluntades y recursos para consolidar no solo la paz sino el desarrollo sostenible a lo largo y ancho del país, en el corto y largo plazo. Se trata de que la Universidad, en función de la consecución de la paz, trascienda sus misiones de formación, investigación y extensión convirtiéndose en un punto nodal para los más diversos sectores y territorios. La transformación social desde la fortaleza académica e institucional de la Universidad la reconozco no solo como una buena intención sino como un mandato.

La inclusión, la innovación y la convergencia entendidas en función de la transformación social para consolidar la superación del conflicto generara un circulo virtuoso a partir del cual la Universidad Nacional podrá superar sus propios retos. La primera Universidad de un país en franco proceso de reconciliación, superación de las brechas sociales y desarrollo económico, encontrará, por ejemplo, de manera natural un lugar privilegiado en el concierto de los centros de formación e investigación del mundo. Así, la internacionalización será un proceso mucho mas amplio que la movilidad de profesores y estudiantes, sino de ser actores relevantes en la creación de nuevo conocimiento y formación de profesionales a la altura de las mejores universidades según la disciplina y de ciudadanos del mundo.

En lo que se refiere a financiación, para dar otro ejemplo, la primera Universidad del país a la que la paz le abre la posibilidad deberá contar con las fuentes de financiación que garanticen no solo su funcionamiento y su crecimiento. Aquí la confianza que se construya, en tanto que la Nacional sea ese punto focal de articulación en los esfuerzos del posacuerdo, debe concitar la unión de voluntades políticas para aprobar una ley estatutaria que cambie las condiciones de financiación de las universidades públicas, que según nuestra propuesta deben estar atadas al incremento de los costos reales del sector educativo superior, la productividad académica de nuestros profesores y tantos puntos para ampliación de cobertura.

Tenemos una oportunidad de oro para hacer converger las posibilidades de nuestro país y nuestra Universidad. Una universidad al servicio del país, de una nación, y un país, un Estado, comprometido con su Universidad son la mejor llave para consolidar un futuro en paz.