Lanzan curso virtual para que rectores y maestros interpreten prueba Saber 11

Redacción educación

El Icfex anunció que abrirá un curso virtual gratuito dirigido a rectores y maestros de colegios para que tengan mayor conocimiento de cómo interpretar y usar los resultados de las prueba Saber 11. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo entre el 15 y el 30 de abril a través de la página del Icfes. “Ingresando a www.icfes.gov.co, en la sección denominada “divulgaciones”, encontrarán el acceso a “Cursos Virtuales”, allí deberán diligenciar completamente el formulario de inscripción”.

Los requerimientos para tomar el curso, que se desarrollará a partir del 7 de mayo e irá hasta el 13 de junio, son contar con 3 horas semanales de disponibilidad, conexión a internet y un computador que tenga estas características: resolución mínima de pantalla 1280 x 720, navegador Google Chrome actualizado y pantalla proporción 16:9.

La directora del Icfex, Ximena Dueñas Herrera, aclaró que “el curso permite hacer gestión de resultados institucionales, pero no está dirigido en ningún momento para los estudiantes que van a presentar las pruebas ni es un curso de preparación para las mismas”. Así mismo, hizo énfasis en que “evaluar no tiene sentido si los resultados no se usan, y este es el objetivo que buscamos con la capacitación masiva y constante a rectores, directivos docentes y maestros del país, a quienes también estamos llegando de forma presencial con los talleres regionales que el Icfes viene desarrollando desde hace cuatro años”. (Lea acá: Duitama, el mejor en pruebas Saber 11)