Laurent Simons, el belga de ocho años que irá a la universidad

Redacción educación

A sólo los ocho años el rostro de Laurent Simons ya ha aparecido en varios medios internacionales. Nacido en Ostende (Bélgica), pero actualmente radicado en Ámsterdam (Países Bajos) fue catapultado a la fama por la cadena pública belga RTBF ya que, con su corta edad, irá a la universidad.

Simons tiene ocho años y ya terminó el bachillerato. / Captura de Youtube

Simons tiene un coeficiente intelectual de 145, muy por encima de la media que es entre 90 y 110, y logró terminar su bachillerato diez años antes de lo que lo suele hacer cualquier otra persona. En Bélgica, por ejemplo, la secundaria tarda seis años y él la hizo en solo año y medio. (Lea acá: ¿Se necesitan colegios para genios?)

A los seis años, según cuenta el periódico español El País, ya había leído toda la saga completa de Harry Potter. Y con ocho años habla tres idiomas: el holandés, el francés y el alemán. Como si fuera poco, dice que es un fanático de todo lo que se relaciona con matemáticas.

Como les sucede a muchas personas que parecen ir más rápido intelectualmente, las relaciones sociales no se le han dado tan fácil a Simons. De pequeño, según explicaron sus padres a la cadena belga, él no jugaba con los demás ni se relacionaba con otros niños. Se limitaba a mirarlos y sus familiares nunca supieron muy bien cómo lograr que se divirtiera.

La decisión de lo que va estudiar no la tiene del todo clara. Entre su baraja están desde ser cirujano hasta astronauta. Sus padres, además, no le quieren meter ningún tipo de presión. Alexander Simons, su papá, dijo a la cadena belga:"Si decidiera ser carpintero no nos supondría ningún problema. Lo importante es que sea feliz".

Sólo con entrar a YouTube y buscar su nombre, Laurent Simons, uno se puede dar cuenta la fama que su inteligencia le ha dado.