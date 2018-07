Primeras capturas del Cartel del Escalafón en el Cesar

Redacción Vivir

Profesor (P): Sí Joha, soy yo, Tavo.

Johana Moreno Ríos (JMR): ¿Cómo está profe?

P: Bien, bien gracias a Dios.

JMR: Vea profe, ya le averigüé. La propuesta es la siguiente: usted y el señor que me pasó, Rangel, aparecen como bachilleres, ¿cierto?

P: Exacto, bachiller pedagógico.

JMR: De ahí no han podido pasar por eso mismo.

P: Ajá.

JMR: Nosotros tenemos una opción ahí que es de lograr llegar hasta la 13 (escalafón).

Conversaciones como esta entre funcionarios de la Secretaría de Educación del Cesar y maestros de la región, reveladas por el periódico El Heraldo, llevaron a la Sijin a detener el pasado 4 de julio a tres personas vinculadas al Cartel del Escalafón.

Johana Moreno Ruiz, Flavio Manjarrez y José Miguel Chacón fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y presentados ante un juez con funciones de control de garantías para su judicialización. Se trata de las primeras capturas de un escándalo que se destapó el año pasado cuando Gustavo Cadenas Callejas, docente y exrector de un colegio en Chimichagua, reveló una serie de grabaciones que pusieron en entredicho el comportamiento de estos funcionarios.

Johana Moreno Ruiz (quien aparece en los audios) fue acusada de falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho impropio. Las pruebas indican que ella se encargaba de diligenciar y negociar títulos falsos que le permitían a los maestros ascender hasta llegar al escalafón 13 del estatuto docente. Esto implicaba para los maestros que accedían a contratar sus servicios, saltos salariales de $893.558 a $3.641.927. A cambio de la aprobación del ascenso, Moreno exigía a los maestros un pago de $5.500.000.

La Fiscalía estima que hay un sinnúmero de profesores que accedieron a este método, muchos de ellos en el municipio de Chimichagua.

Gustavo Cadenas, el rector que denunció inicialmente el tráfico de títulos, también fue capturado pues según la Fiscalía, y gracias a otros audios, pretendió sobornar al secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo. En la conversación, presentada por medios locales, queda en evidencia las presiones para que se suspendiera un proceso disciplinario en su contra.

Secretario de Educación Departamental: “Yo le quiero dejar en claro cuando usted me habla de suspensión, yo no suspendo, ojo yo no suspendo a nadie, yo firmo lo que procede después de una investigación que lo hace control interno disciplinario…yo acato un fallo de primera instancia, apelan a segunda instancia que es el gobernador y usted está presentando una tutela en segunda instancia, es decir, ¿qué voy a interferir por usted?, no lo voy hacer.

Gustavo Cadenas: “Yo tengo audio, tengo pruebas de los diplomas falsos lo que le envié a usted”.

SDE: “Ya yo tomé las acciones correspondientes acerca de ese audio y tenga en cuenta algo, usted está tomando el tema como personal y yo no tengo nada en contra de usted ni en contra de nadie. Esto es algo de control interno disciplinario y no venga usted ahora con una amenaza”.

G.C: “Ahí está el audio, yo le estoy diciendo que me ayude que me colabore y yo sé que ese proceso ahorita sale”.