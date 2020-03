EXCLUSIVO SUSCRIPTORES

¿Quieres aprender fotografía desde cero?

/Redacción Círculo de Experiencias

Entrar en el mundo de la fotografía es adentrarse en un océano profundo. Un mundo en donde se requiere de dos cosas: la parte técnica y la parte artística. Es decir, si tienes creatividad pero no conoces la técnica, nadie sabrá si las fotos son producto de la casualidad y, peor aún, quizás no podrás tomar unas fotos iguales. Pero, si tienes clara la técnica, pero no le das tu toque personal, si no la haces tuya, no dejará de ser una fotografía técnicamente buena, y estará vacía de emoción.

Y como la parte artística también se aprende, El Espectador, en alianza con Crehana, te ofrecen de manera gratuita el curso ‘Fotografia desde cero’, para que ingreses en este maravilloso mundo de la fotografía. “Aquí aprenderás las mejores técnicas para capturar paisajes, ciudades, fauna, personas y el cómo lograr fotos espectaculares gracias a diversas técnicas fotográficas”, explica Crehana.

También aprenderás a conocer tu cámara fotográfica, a editar y archivar las fotos, así como a organizar los viajes fotográficos y a elegir el equipo ideal para cada viaje. Obtendrás toda la información y herramientas necesarias para que puedas hacer de los viajes de fotografía tu medio de vida.

Este curso es ideal para todos aquellos que quieran dar un nuevo rumbo al lente fotográfico potenciando su capacidad de ver y fotografiar el mundo de una forma diferente, obteniendo las herramientas necesarias para mejorar sus habilidades fotográficas y aprender nuevas técnicas de composición.

Soy Arturo Bullard y en mis 25 años como viajero, fotógrafo y travel blogger he tenido la oportunidad de viajar alrededor de 50 países en 4 continentes, donde no solo he fotografiado ciudades, paisajes, gente, flora y fauna sino he vivido experiencias increíbles, llenas de aprendizajes, que me han enseñado a disfrutar de los viajes desde un ángulo distinto y donde he aprendido a tener los 5 sentidos alertas para ir tras la fotografía buscada y hoy seré tu profesor.

¿Qué incluye este curso?

En este curso de fotografía de viajes:

- Cómo llegué a la fotografía

- Grandes fotógrafos, grandes viajeros

- Planificación de un viaje

- Conceptos básicos de fotografía

- Reglas básicas de composición

- Tipos de enfoque

- Fotografiando personas

- Street Photo

- Fotografía de Paisajes

- Fotografía Macro

- El movimiento

- Fauna

- Edición básica

- Vivir viajando

¿Qué proyecto vas a realizar?

El objetivo de este curso de fotografía de viajes, es que al finalizarlo puedas realizar tu propio proyecto final, deberás recorrer un día en tu ciudad y realizar fotografías de una o más personas (persona), una fotografía callejera (Street Photo), un paisaje dentro de tu ciudad (Paisaje), un detalle de tu ciudad (Macro), un elemento en movimiento (Movimiento), un ave o animal que viva en tu ciudad (Fauna). Además, realizarás el ejercicio de los 100 pasos que consiste en salir de tu casa, dar 100 pasos hacia la dirección que te sea más atractiva, quedarte quieto en el punto del paso 100 y por último hacer las mejores fotografías desde ese punto.

¿Cómo acceder?

Al ser suscriptor de El Espectador puedes ingresar a la página en www.elespectador.com. Cuando ya te encuentres logueado, debes ingresar a la pestaña 'Mi Cuenta', estando ahí, en la barra superior saldrá el contenido exlusivo, dentro del cual estará Crehana. Al ingresar encontrarás dos cursos, entre ellos 'Marketing digital desde cero'. Solo debes tener tiempo y ganas para empezar. Al finalizar recibirás un certificado totalmente gratis.

Disfruta de más beneficios haciendo parte del Círculo de Experiencias de El Espectador. Síguenos en redes y descubre todo lo que hemos preparado para este mes: