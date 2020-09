U. de la Costa envuelta en varios casos de plagio internacional

La editorial IOP Publishing retiró más de 24 artículos en los que aparecen autores colombianos “tras una clara evidencia de plagio y manipulación de citas”.

“Los artículos fueron retractados por IOP Publishing tras una clara evidencia de plagio y manipulación de citas. En todos los casos, el trabajo fue publicado originalmente en español y fue traducido y publicado sin permiso o reconocimiento a los autores originales. También se agregaron múltiples citas nuevas a los artículos posteriores a la traducción, muchas de las cuales fueron del propio trabajo del nuevo autor”.

Con estas palabras, Rachael Harper, directora de comunicaciones de marketing del grupo de publicaciones científicas IOP Publishing, se refirió al proceso de investigación sobre varias publicaciones en las que están involucrados autores colombianos, varios de ellos de una misma institución: la Universidad de la Costa, ubicada en Barranquilla.

Uno de los artículos retractados, titulado Analysis of air quality data in the city of Bogotá through clustering techniques, había sido publicado por Jesús Silva, Luz Adriana Londoño,Noel Varela, Omar Bonerge Pineda Lezama, Liliana Patricia Lozano Ayarza y Julio Cesar Mojica Herazo.

Silva, autor principal del trabajo, aparece afiliado a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. Pero curiosamente, en otros de los artículos investigador firma como Amelec Viloria de la Universidad de la Costa. Según el grupo editorial Silva y Viloria son la misma persona.

Según el portal Retraction Watch, este autor ocupa el puesto 30 en la lista de los investigadores con más problemas de retractación de artículos.

De acuerdo con su currículo (CvLAC en MinCiencias), Amelec Jesús Viloria Silva se habría graduado como ingeniero químico en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Venezuela) donde también habría terminado un doctorado en ciencias de la ingeniería de la U. Nacional Politécnica Antonio José de Sucre. Según el documento también ha estado vinculado a la U. Sergio Arboleda.

Luz Adriana Londoño, Noel Varela, Patricia Lozano Ayarza y Julio Cesar Mojica Herazo figuran como investigadores de la U. de la Costa. El otro autor, Omar Bonerge, pertenece a la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en San Pedro Sula, Honduras.

“Las investigaciones por fallas de conducta están en curso en las instituciones de los autores”, anunció IOP Publishing en la nota de retractación que acompaña ahora el artículo mencionado arriba y prometió que las conclusiones serán comunicadas al público cuando finalicen.

“Constantemente estamos evaluando nuestros procesos editoriales a medida que se revelan nuevas formas de manipular el sistema; por este motivo, tenemos altos estándares y expectativas de nuestros organizadores de conferencias y editores invitados… estamos comprometidos con detener la mala conducta de difusión académico-científica mediante la adopción de medidas tanto preventivas como reactivas” añadió Harper.

Por ahora no se conoce ningún pronunciamiento de las instituciones en las que trabajan los autores.