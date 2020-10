U. de la Costa suspende contrato de profesor envuelto en plagio internacional

Luego de comprobar los señalamientos de la editorial IOP Publishing que envolvían al docente Amelec Viloria, la institución educativa decidió terminar el contrato y presentará acciones legales de carácter civil y penal en el proceso.

En días anteriores, la editorial IOP Publishing se refirió al proceso de varias investigaciones que fueron traducidas al español y posteriormente publicadas sin permiso o reconocimiento de todos los autores. En el escandalo se vieron involucradas profesionales colombianos, uno de ellos perteneciente a la Universidad de la Costa, ubicada en Barranquilla.

Ante los hechos, la universidad se pronunció este miércoles, refiriéndose al caso específico del docente Amelec Viloria, quien fue destituido de su cargo luego de haber aceptado la responsabilidad de los hechos. Una de las publicaciones analizadas se titulaba Analysis of air quality data in the city of Bogotá through clustering technique, y fue publicada por Jesús Silva, Luz Adriana Londoño, Noel Varela, Omar Bonerge Pineda Lezama, Liliana Patricia Lozano Ayarza y Julio Cesar Mojica Herazo. Pero curiosamente, el investigador firma como Amelec Viloria de la Universidad de la Costa. Según el grupo editorial Silva y Viloria son la misma persona.

La Universidad de la Costa señaló que Viloria aceptó la responsabilidad de haber enviado los artículos a la editorial IOP Publishing y advierte, tal como dice el comunicado enviado por la institución, “haber sido negligente en el desempeño de su cargo, en especial en lo concerniente a la revisión y control de los artículos de investigación donde ha participado. Acepta que ingresó como co-autores en los artículos en cuestión a otros profesores de la Universidad de la Costa sin su conocimiento”.

De igual forma, la institución agregó que Vilora ocultó la información de los artículos a la Vicerrectoría de investigación. Según la universidad, luego de realizar la investigación, Viloria, “asumió la responsabilidad sobre otros trabajos susceptibles a conductas homólogas”, advierte el comunicado.

Además de terminar el contrato del profesor, argumentando justa causa, la institución académica también presentará acciones legales de carácter civil y penal y solicitará a la dirección de Posgrado de la Universidad experimental Politécnico Antonio José de Sucre ubicada en Venezuela la “remoción del título de Doctor en Ciencias de la Ingeniería al Sr. Amelec Jesus Viloria Silva”.

Finalmente, la universidad lamentó “los daños ocasionados por Viloria” a la comunidad académica pues según señaló el rector Tito José Crissien Borrero, quien firma el comunicado, el docente vulneró “no solo los valores sino la confianza que la casa de estudios le depositó durante el tiempo de vinculación”.