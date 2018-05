Una finca y compra de ganado, el nuevo lío de la Escuela de Artes y Letras

Redacción educación

Además de las denuncias frente al pago de salarios, parece haber presuntas irregularidades por la adquisición de una hacienda que, al parecer, no tiene fines educativos.

Desde hace varias semanas ha salido a la luz varias denuncias por presuntas irregularidades que se están presentando al interior de la Escuela de Artes y Letras, una institución educativa que está próxima a cumplir 50 años. Al posible incumplimiento del pago de salarios a maestros, parece sumarse otro problema: la compra de una hacienda por parte del rector.

De acuerdo con La W, se trata de un terreno de unas 200 hectáreas que, en principio, iba a ser usado para fines agropecuarios pero, al parecer, es utilizado para propósitos personales. Hay unas 300 cabezas de ganado y 70 caballos, además de una nómina cuyo costo asciende a $40 millones.

Pese a que la institución ha argumentado que el lugar, llamado Hacienda San Martín, es para que los estudiantes hagan prácticas, al parecer no cuenta con registro calificado del Ministerio de Educación, pues no tiene una infraestructura física adecuada (no tiene aulas o laboratorios)

Las pistas recopiladas por ese medio indican que puede estar siendo usada para subsanar gastos personales del rector Edgar Díaz. Por ejemplo, dice, cubrirían los gastos de participaciones en ferias ganaderas en diferentes ciudades del país.

Estas denuncias se suman a las declaraciones de algunos maestros en las últimas semanas que aseguran que hay retraso en el pago de salarios y de la salud.

Hasta el momento la Escuela de Artes y Letras no se ha pronunciado.