Universidad de Medellín ofrece computadores e internet a sus estudiantes desconectados

- Redacción Educación

Con el fin de cubrir las necesidades del 5 % de sus alumnos de pregrado que no cuentan con materiales para continuar las clases virtuales, esta institución de educación superior ha dispuesto 250 equipos que ya estaban en el campus y otros 100 para cubrir a toda la comunidad universitaria.

A medida que pasa la cuarentena dictada por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus, aparecen ciertos vacios y necesidades que evidencian la inequidad en la que viven muchas personas en Colombia. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de estudiantes de eduación superior que, sin tener una conexión a internet en su casa o no contar con un computador, no pueden acceder a los programas virtuales a los que han emigrado sus universidades. Hashtags como #EstudiarOComer o #UNMotivoParaSuspender reflejan el llamado de los jóvenes. Ante esta urgencia, la Universidad de Medellín anunció este jueves que dotará con computadores e incluso conexión a internet a los miembros de su comunidad que lo requieren. (Lea: Los colegios públicos de Colombia no están preparados para dar clases virtuales)

Se trata de la campaña Conectar a los Desconectados para la que se han dispuesto 250 computadores que ya existían en el campus y otros 100, adquiridos en medio de esta coyuntura. Estos equipos están siendo llevados hasta la puerta de los estudiantes que lo requerían. Para aquellos sin planes de conexión, la institución está asignando paquetes web. La iniciativa garantiza que la comunidad universitaria pueda participar de la jornada Universidad en Casa, en la que esta institución cumple con los lineamientos de MinEducación, desarrollando sus clases de manera virtual.

"Otra forma de conectar a los estudiantes es que a partir de hoy por medio de acceso remoto en el Centro Docente de Cómputos estarán habilitados 250 equipos para aquéllos que no dispongan de alrededor de 30 softwares especializados como: Adove (Photoshop, Illustrator, Premier), 3D Max, Arcgis, Autocad Civil 3D, @Risk, Bloomberg, Enterprise Architec, Matlab, Project, Quiantium Gis, Visual Studio Net, Rhino, Inventor, entre otros. Los anteriores requieren de un hardware óptimo que muchas veces no está en las máquinas de casa o que por su costo comercial es difícil de adquirir. Este servicio está habilitado a partir de hoy 7 días a la semana y durante las 24 horas". Así lo anunció la institución a través de un comunicado.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con cifras de la Universidad de Medellín, el 95 % de sus estudiantes cuenta con conexión y equipo. De manera que la demanda por estos servicios provenía de un 5 % que, en palabras del rector César Guerra Arroyave, representan más de 70 alumnos sin computador y casi 100 sin acceso a internet. Con base en esos datos se activó esta estrategia con el fin de "que puedan estar en las clases y no privarlos del derecho a la educación y del acceso por este tipo de dificultades", señaló el directivo.