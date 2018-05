113 falsos policías fueron detenidos en México. Eran el horror de un municipio

/ EFE

Los uniformados no estaban registrados pero portaban armas, uniformes y eran identificados como las autoridades de un municipio de Puebla.

Un total de 113 elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, en el céntrico estado mexicano de Puebla, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado al no contar con registro en el Sistema Nacional de Seguridad.

"Detectamos que 113 estaban sin registro, no existen, al no tener registro no pueden ser policías, estaban usurpando funciones", señaló a Efe Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla.

Los supuestos elementos portaban armas, uniformes y ejercían como policías en el municipio. La detención se produjo ayer tras un fuerte operativo desencadenado por el incremento de hechos delictivos en la entidad.

Un total de 185 elementos policiacos, entre ellos el comisario y el director de la Policía Municipal, fueron trasladados a la academia Ignacio Zaragoza para verificar su estatus en el Sistema Nacional y realizarles las pruebas correspondientes.

Los identificados como policías apócrifos fueron trasladados a la Fiscalía para que se determine su situación judicial.

Otros tres elementos están acusados de cobrar 5.000 pesos (262,19 dólares) para que policías municipales no presentaran los exámenes de Control de Confianza. En el operativo también fueron incautados vehículos con reporte de robo que presentaban impactos de bala, así como contenedores con combustible robado.

Las autoridades investigan si los falsos elementos policíacos están relacionados con los hechos violentos de las últimas semanas, en las que fueron encontrados cuerpos desmembrados en la vía pública junto con cartulinas firmadas presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, el robo de combustible ha ido en aumento en el estado, lo que el gobierno de Puebla ha vinculado con la presencia del crimen organizado.

El secretario de Seguridad Pública dijo que "la situación está en calma", y que la vigilancia en el municipio está siendo llevada a cabo por su institución, el Ejército mexicano y la Policía Federal (PF).

Actualmente, en San Martín Texmelucan se realizan trabajos de inteligencia y vigilancia por cerca de 500 efectivos de estos tres organismos. El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, expresó que la evaluación a los policías tiene por objetivo "terminar con las situaciones que laceren el tejido social, poniendo en riesgo la gobernabilidad