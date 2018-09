23 edificios afectados por explosiones de gas en Massachusetts, EE.UU.

Una serie de explosiones de gas han afectado a al menos 23 edificios en varias localidades del estado de Massachusetts (EE.UU.) y ya hay reportes de heridos, informaron hoy las autoridades estatales.

El incidente comenzó aproximadamente a las 17:00 hora local, cuando varios inmuebles en las poblaciones de Lawrence, Andover y North Andover sufrieron distintas explosiones de gas cuyo origen aún es desconocido.

La Policía del estado de Massachusetts confirmó a la prensa que se han desencadenado al menos 23 incendios y explosiones en distintas direcciones, aunque los medios de comunicación locales aseguran que han ocurrido más estallidos en zonas cercanas.

Los incendios se atribuyen a posibles problemas con el sistema de gas natural, y las fuerzas de seguridad han instado a los residentes a abandonar sus hogares si sospechan que pueden sufrir fugas.

LATEST: Gas-related explosions and fires reported in at least 39 locations in 3 communities in the Merrimack Valley region of Massachusetts. https://t.co/ns73OMlOL2 pic.twitter.com/tZ63RLG42A