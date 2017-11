Abogado de "El Chapo" exige que vea a psicológa y sugiere incompetencia

AFP

El nuevo abogado de "El Chapo" Guzmán dijo en una entrevista con la agencia de noticias AFP que pedirá a la justicia estadounidense que una neuropsicóloga pueda evaluarlo sin restricciones, porque ha sufrido en el último mes "un marcado deterioro mental" debido a su aislamiento extremo.

Una nueva audiencia para planificar el juicio de "El Chapo", considerado uno de los mayores narcotraficantes del mundo y famoso por sus espectaculares escapadas de prisiones mexicanas, está prevista este miércoles en la corte federal de Brooklyn con el juez Brian Cogan, que lleva el caso.

El abogado de "El Chapo", Eduardo Balarezo, escribió al juez que su cliente sufre de alucinaciones auditivas, "jaquecas constantes", se siente perseguido y está deprimido. "Se repite seguido" y tiene dificultades para recordar "personas, lugares y eventos", añadió.

"La condición de Guzmán puede tornarlo incompetente si no es solucionada pronto", advirtió Balarezo al juez en un documento judicial.

El abogado defendió en el pasado a uno de sus rivales, el narco mexicano Alfredo Beltrán Leyva, condenado a cadena perpetua en abril tras ser extraditado a Estados Unidos en 2004. Pero asegura que esto no causa un conflicto en la defensa de "El Chapo" y que su cliente concuerda.

Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, Joaquín Guzmán, de 60 años, enfrenta 17 cargos. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua.

"El Chapo" fue defendido por abogados de oficio desde su extradición a Estados Unidos el 19 de enero hasta el 3 de septiembre, cuando Balarezo, de origen ecuatoriano y con despacho en Washington DC, asumió su defensa.

Otros abogados que pretendían defenderlo, como Jeffrey Lichtman, que representó con éxito al hijo del legendario mafioso John Gotti, han quedado por ahora fuera del caso.

El gobierno estadounidense no ha conseguido incautar ni un dólar de la fortuna de "El Chapo", estimada en 14.000 millones de dólares. Antes de asumir su defensa, los abogados querían que la fiscalía asegurase por escrito que no confiscaría sus honorarios, pero no lo consiguieron.

Éste es el resumen de una entrevista telefónica de Balarezo con la AFP:

P: ¿Cuál es su principal objetivo en la audiencia de este miércoles?

R: Lo principal es que el juez autorice la visita de la psicóloga. Pero estoy seguro de que no va a autorizar la visita de contacto que estamos pidiendo, aunque sí a través de un vidrio.

P: ¿Puede anticipar cuál será el eje de su defensa cuando el juicio comience el 16 de abril de 2018?

R: No todavía. Lo que puedo decir es que él no es culpable de los cargos. La ley lo presume inocente y la fiscalía tiene que probar su culpabilidad.

P: ¿Usted es hoy el único abogado de El Chapo?

R: Soy el único abogado que lo está representando. En mi equipo habrá tres abogados más, asistentes legales e investigadores.

P: ¿Y qué pasó con Jeffrey Lichtman?

R: Él me contrató a mí y a Lichtman y cada uno teníamos nuestros equipos, pero no sé qué pasó con Lichtman. Eso es entre ellos.

P: ¿Usted ha recibido garantías del gobierno estadounidense de que el dinero de El Chapo no será confiscado y podrá cobrar sus honorarios?

R: Todo lo que estoy haciendo es correcto y legal. La fiscalía no iba a dar ninguna respuesta, no me va a dar ninguna garantía. Lo que acordé con el cliente sobre mis honorarios es confidencial. Pero por supuesto que espero cobrar mis honorarios.

P: ¿Cada cuánto tiempo visita a El Chapo?

R: Yo lo veo semanalmente. La semana pasada lo ví el lunes y el miércoles. Mis asistentes lo ven diariamente. Pasa encerrado en una celda, sin ningún contacto con nadie. Ahora han instalado una ventanilla para poder pasar documentos y una pantalla para consultar documentos de manera simultánea, pero yo no he estado en esa sala aún, no estaba lista.

P: ¿Y cómo está de ánimo?

R: Él es una persona fuerte pero las condiciones de encarcelamiento le están haciendo efecto. Posiblemente esto afecte el juicio, por eso quiero la evaluación psicológica ahora.

P: ¿Habrá familiares de El Chapo este miércoles en la audiencia?

R: Cuando vaya a la corte se va a enterar.