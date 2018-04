Al menos 18 muertos por incendio de un karaoke en China

Las autoridades de Quingyuan, sur de China, anunciaron la captura de un hombre sospechoso de comenzar un incendio en un local de karaoke por el que murieron 18 personas. Se trata de un hombre de 32 años detenido en la municipalidad vecina de Yingde quien además habría bloqueado la única salida del edificio.

"Las autoridades de seguridad pública están intensificando sus investigaciones", indicó el departamento regional. El incendio, que ha dejado al menos 18 muertos, causó también al menos 5 heridos y, según explicó la policía local a la agencia oficial de noticias Xinhua, desde el primer momento se tuvieron sospechas de que hubiera sido "cometido a propósito".

Las investigaciones iniciales descubrieron que un hombre llamado Liu Chunlu había sido lesionado en el incendio, pero había huido del lugar tras, supuestamente, haber causado el siniestro. Por ello, la policía llegó a ofrecer una recompensa de 200.000 yuanes (unos 32.000 dólares, 26.000 euros) por información que condujera al arresto de Liu, que se produjo poco después.

El sospechoso comenzó una discusión, después utilizó una motocicleta para bloquear la entrada al edificio y desató el incendio, informó la cadena estatal de televisión CCTV, que indicó que el hombre estaba prófugo.

En su comunicado, las autoridades no especificaron el lugar del incendio, pero los medios estatales indicaron que afectó a una pequeña sala de karaoke. Un video del lugar publicado por el diario estatal Global Times en Twitter muestra las llamas que salen del edificio, ante la mirada de una multitud. En la grabación se ven las luces de un vehículo de emergencia.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz