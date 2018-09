Al menos 19 muertos al estrellarse un avión en un río en Sudán del Sur

Al menos 19 personas murieron hoy al estrellarse un avión comercial en un río durante su aterrizaje en la pista del aeropuerto de la ciudad de Yirol, situado en el centro de Sudán del Sur, informó una fuente del gobierno local.

"No tenemos aún todos los detalles de lo ocurrido, pero sabemos que el aparato con capacidad para 19 personas volaba esta mañana de Juba a Yirol" dijo el ministro de información de la región, Taban Abel Aguek.

La aeronave, en la que iban a bordo 22 personas, cayó sobre las 07.00 GMT en un río aledaño a la pista de tierra cuando se desvió durante su aterrizaje por "la falta de visibilidad", informó a Efe el ministro de Información del Estado de Lagos del Este, Taban Abel.

"El tiempo era nublado" y cuando el avión "intentó aterrizar, se estrelló en el lago Yirol, cercano a la ciudad de Yirol. Es terrible. Tememos que mucha gente a bordo haya muerto" agregó.

Los responsables no pudieron de momento precisar el número exacto de ocupantes del avión. La radio de Naciones Unidas, Radio Miraya, indicó que había "unas 20 personas a bordo" y que solamente sobrevivieron tres. También colgó una foto en su cuenta Twitter, en la que se ven restos del avión sumergido en las aguas del lago.

A Ugandan national identified as Twesigye Agrey is one of those confirmed dead after an aircraft plunged into Yirol river of Eastern Lakes state in #SouthSudan. He was part of the 21 passengers aboard the aircraft #Uganda @newvisionwire @DailyMonitor @UgandaMFA pic.twitter.com/E5dBgnF2Tr