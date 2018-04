Alemania descarta que el atropello múltiple sea un atentado

Con Información de Agencias

Las autoridades alemanas no han hallado por el momento "ningún indicio" de un atentado islamista en el atropello de un conductor contra peatones en la ciudad de Münster (noroeste), informó este sábado el ministro de Interior de Renania-Westfalia, Herbert Reul.

"El atacante que aceleró inesperadamente contra una multitud es, en estos momentos de la investigación, un ciudadano alemán y no, como se ha afirmado, un refugiado o algo así" precisó Reul a los reporteros. "No hay ningún indicio por el momento de una conexión islamista" explicó.

El conductor de la furgoneta que protagonizó el brutal atropello y se suicidó de un tiro en el mismo vehículo es un ciudadano alemán, "y no un refugiado o algo parecido", añadió el responsable de Interior para zanjar rumores y especulaciones.



El suceso tuvo lugar en una zona de calles estrechas y muy concurridas y en un sábado de temperaturas casi estivales, por lo que locales y cervecerías habían montado sus terrazas al aire libre.



Según relataron testigos presenciales a los medios locales, la furgoneta avanzó a gran velocidad hasta arrollar a un grupo de personas sentados en una terraza. Poco después la policía de Renania del Norte Westfalia, el "Land" en el que se encuentra Münster, informaba a través de Twitter de que había "muertos y heridos".



Las fuerzas de seguridad evacuaron la zona y pidieron evitar el centro de la ciudad para facilitar su investigación y el trabajo de los servicios de rescate, mientras fijaban un amplio dispositivo de seguridad.



Un portavoz policial confirmó entonces la muerte de tres personas en el atropello -cifra rebajada luego a dos- y señaló que había veinte heridos, seis de ellos de gravedad.



Según explicó, los especialistas estaban también investigando un objeto sospechoso encontrado en la furgoneta, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un explosivo.



El portavoz dejó claro que era "demasiado pronto" para especular sobre un posible atentado y, a través de las redes sociales, las fuerzas de seguridad pidieron con insistencia que no se difundieran rumores o informaciones no contrastadas.