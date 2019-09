Alerta por potente huracán Dorian: se dirige a Bahamas y Florida

El propio Donald Trump lo advertía ayer, cuando muy a su estilo, aseguró que el huracán puede ser un "monstruo". Agregó que "va a golpear muy fuerte". En el momento de su declaración, la tormenta Dorian se había convertido en huracán de categoría 3.

Este sábado en la mañana el huracán sigue en su proceso de fortalecimiento en aguas del Atlántico y genera ya vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (230 km/h) mientras se aproxima a Bahamas y Florida (EE. UU.).

Por eso el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU., lo elevó a la categoría 4 en en la escala Saffir-Simpson, que clasifica en 5 los fenómenos con más potencia destructiva. El último comunicado de Dorian advierte que el fenómeno natural sigue tomando fuerza y en las últimas 12 horas sus vientos sostenidos han ganado 20 millas por hora (32 km/h) de intensidad.

Los meteorólogos esperan que se mantenga como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, sobre un máximo de 5, mientras se mueve lentamente -12 millas por hora (19 km/h)- hacia el oeste, lo que le acerca cada vez más a Bahamas y Florida.

Al momento de emitir su reporte, el ojo del ciclón se encontraba a unas 280 millas (450 km) del este del archipiélago atlántico y a unas 445 millas (715 km) al este de West Palm Beach, en el sur de Florida.

Las nuevas previsiones apuntan a que Dorian podría afectar especialmente a las islas más septentrionales de Bahamas.

Pero, ¿quién le pone nombre a los huracanes? Este video le explica:



El huracán, se prevé, permanecerá durante horas sobre las islas Ábaco y la de Gran Bahama, situada a 56 millas (90 km) al este de la costa de Florida, lo que podría causar grandes daños, pues en ese momento Dorian mantendría su categoría de huracán mayor.

Posteriormente, calculan, virará norte poco antes de tocar tierra en Florida, cuyo litoral recorrería hasta impactar posiblemente, ya algo debilitado, sobre la costa de las Carolinas, en el sureste de Estados Unidos.

