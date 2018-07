Amenazas por Twitter entre Irán y Estados Unidos, ¿llegarán más allá?

Irán y Estados Unidos han subido el tono de sus amenazas en una escalada impredecible a dos semanas de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra Teherán.

Desafíos de guerra, descalificaciones y recomendaciones al enemigo a ser prudente, han sido la tónica desde el domingo hasta hoy, en este nuevo desencuentro entre dos países que rompieron relaciones diplomáticas en 1980.

El último en pronunciarse hoy fue el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohamad Baqerí, quien aseguró que "las falsas ideas" del presidente estadounidense, Donald Trump, "nunca se cumplirán". "Recibirán una fuerte respuesta que lamentarán contra sus intereses en la región y el mundo", subrayó Baqerí, quien además advirtió el poder dar "una lección inolvidable al enemigo".

Horas antes, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, respondió a Trump que Irán no está impresionado por sus amenazas porque lleva escuchándolas durante cuatro décadas, desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979.

"Hemos existido durante milenios y hemos visto la caída de imperios (...) ¡SEA CAUTO!", dijo Zarif, empleando las mayúsculas como el presidente estadounidense lo había hecho en un trino anterior.

Un día antes, Trump había escrito en Twitter dirigiéndose a su homólogo iraní, Hasan Rohaní: "NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A LOS ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS QUE POCOS HAN SUFRIDO EN LA HISTORIA ANTES".

"YA NO SOMOS UN PAÍS QUE AGUANTARÁ SUS DEMENCIALES PALABRAS DE VIOLENCIA Y MUERTE ¡SEA CAUTO!", agregó el presidente estadounidense, quien ya antes de ocupar el cargo mostró una actitud hostil hacia Irán.

