Una segunda exasesora de Andrew Cuomo denunció comportamientos inapropiados de parte del gobernador. Los escándalos continúan lapidando su futuro político.

Charlotte Bennett, de 25 años, se convirtió en la segunda mujer en denunciar al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por acoso sexual. Según cuenta, el político demócrata, quien adquirió fama en 2020 por su manejo de la pandemia, la acosó mientras ella trabajaba como su asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud. Cuomo le sugería a Bennett que estaba “abierto” a relaciones con mujeres de 20 años y le preguntaba si creía que la edad marcaba una diferencia en las relaciones románticas.

“Comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómodo y asustado”, dijo Bennett al periódico The New York Times.

La denuncia llega cuatro días después de que Lindsey Boylan, quien también fue asistente del gobernador, compartiera un relato en el que denunciaba una práctica generalizada de acoso en la gobernación.

“Su comportamiento inapropiado hacia las mujeres es una confirmación de que le agradas, que debes estar haciendo algo bien. Y si te atreves a hablar, te enfrentarás a las consecuencias. Ha creado una cultura dentro de su administración en la que el acoso sexual y la intimidación están generalizadas que no solo se tolera, sino que se espera”, relata Boylan.

Boylan narró en una carta varios episodios de caricias inapropiadas en la espalda, brazos y piernas de Cuomo. En uno de ellos, la exasesora del gobernador dice que este pidió una vez que jugaran al “strip poker”, un juego de cartas en el que los participantes se quitan la ropa.

Bennett, la segunda denunciante, dijo que cuando le detalló lo sucedido a la jefa de gabinete del gobernador, Jill DesRosiers, fue transferida a un nuevo trabajo y no se tomaron medidas contra Cuomo.

El gobernador Cuomo, quien ya está en su tercer mandato, señaló que las acusaciones eran falsas y exigió una revisión independiente de las denuncias. En un principio, la ex jueza federal, Barbara Jones, iba a llevar a cabo la investigación, pero los demócratas protestaron y señalaron que otra persona debería tomar el caso.

“No tendré más comentarios hasta que concluya la revisión”, dijo Cuomo.

Las acusaciones de acoso llegan poco después de que explotara el escándalo sobre las presuntas acciones que tomó el gobierno estatal para esconder las cifras de muertes por COVID-19 en los hogares de ancianos.

