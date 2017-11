Anfitriones de Airbnb señalados por asesinato de un huésped en Australia

Redacción El Mundo

Ramis Jonuzi, un albañil de 33 años, se disponía a concluir su estadía por Airbnb luego de una semana en la casa de sus anfitriones Craig Levy, Ryan Smart y Jason Colton. Empacó sus pertenencias y salió, pero solo llegó hasta el patio de la entrada principal.

El 25 de octubre, luego de una semana hospedado en la casa del barrio Brighton East de Melbourne, fue atacado mientras se iba porque no le gustó la "energía" del lugar según The Washington Post. Jonuzi fue herido gravemente y al llegar al hospital murió.

Los señalados Levy, Smart y Colton, quienes viven en la casa, se les imputaron cargos de asesinato este viernes por la muerte de Jonuzi. Ninguno pidió fianza cuando comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne, ni tampoco Colton cuando lo señalaron también por caso de violación.

Jonuzi rentó la habitación porque estaba buscando una acomodación que fuese barata y estable para resolver unos problemas personales en Melbourne. Pagaba 30 dólares la noche en la casa, que según los comentarios de Airbnb, era muy buena opción para el presupuesto.

Un portavoz de la empresa le dijo al diario australiano The Age que se sentía "profundamente entristecido e indignado". Descalificó el acto que no apela a la buena convivencia que ellos promueven y afirmó que "Hemos eliminado esta lista de nuestra plataforma y cooperaremos completamente con las autoridades en su investigación. No hay lugar en Airbnb para un acto tan aborrecible, que viola todo lo que representa nuestra comunidad global".

El último comentario de una huésped fue que no se quedó allí debido a que la habitación no tenía seguro y se sentía insegura.