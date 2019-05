Arabia Saudita acusa a Irán de estar detrás del ataque contra sus oleoductos

El viceministro de Defensa de Arabia Saudita, Jaled bin Salmán, hijo del rey saudita, acusó a Irán de estar detrás del ataque con drones de los rebeldes yemeníes contra dos estaciones de bombeo de un oleoducto en la región de Riad. Lea también: Ataques con drones a estaciones de bombeo de petróleo de Arabia

"El ataque de los milicianos hutíes contra dos estaciones de bombeo de Aramco prueba que esos milicianos son un simple instrumento que el régimen de Irán utilizar para aplicar su agenda expansionista en la región y no para proteger al pueblo de Yemen, como afirman erróneamente los hutíes", declaró el príncipe Jaled en Twitter. En otro tuit, Jaled afirmó que esos "actos terroristas" habían sido "ordenados por el régimen de Teherán y ejecutados por los hutíes".

1- The #Houthis confirm day after day that they implement #Iran’s agenda by sacrificing the need of the Yemeni people for the benefit of #Iran