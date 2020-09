Cientos de policías, tanto activos como en retiro, se reunieron en varios puntos de Buenos Aires esta semana para manifestarse contra el Gobierno y exigir una serie de mejoras laborales. ¿Qué es lo que están pidiendo?

Cientos de policías de la provincia de Buenos Aires se han reunido desde el lunes en diferentes puntos de la capital argentina para demandar un incremento salarial de más del 56% y exigir el derecho de conformar un sindicato para concentrar sus quejas.

Los policías, que reciben en la actualidad un salario mensual promedio de 30.000 pesos argentinos (US$380), señalan que el dinero no les “alcanza para llegar a fin de mes”, por lo que deben trabajar más de cuatro horas extra al día para sumar ingresos adicionales.

“Así como la gente tiene a su familia nosotros también. Y la familia hay que mantenerla. Un sueldo de 35.000 pesos (448 dólares) es la canasta básica, no sirve”, declaró a la AFP una oficial de nombre María.

El desencadenante de la protesta habría sido el anuncio de la inversión para seguridad que hizo el Gobierno la semana pasada. La inversión, de cerca de US$460 millones para reforzar la seguridad en la provincia y enfrentar el crecimiento de los delitos, no presentó un aumento en los salarios para los oficiales, lo cual generó muchas inconformidades entre los policías.

El miércoles, un grupo de policías se reunió frente a la residencia presidencial de Olivos, donde el presidente, Alberto Fernández, prometió atender su demanda y exigió respeto a la institucionalidad.

“Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar. Les pido amigablemente, democráticamente que depongan esta actitud”, dijo el presidente tras varias horas de una protesta policial. Aunque el mandatario no condenó la manifestación, les solicitó a los participantes de la protesta que recordaran que Argentina está enfrentando una pandemia, por lo que pidió tener control para no profundizar la emergencia sanitaria.

Rodeado del gobernador Axel Kicillof y de intentendentes de la provincia de Buenos Aires del oficialismo y la oposición, Fernández dijo que “es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal policial nos acompañe en este momento tan difícil, advierta el esfuerzo que estamos haciendo”.

“Por favor queremos una solución de forma inmediata, no estamos pidiendo milagros, estamos pidiendo que se destrabe este conflicto que tiene soluciones”, dijo a la AFP el capitán de la policía Alberto Díaz, con traje de camuflaje.

La protesta en varios puntos de la periferia de Buenos Aires se prolongó durante todo el miércoles. A los uniformados activos se reunieron policías retirados que también reclaman por la precariedad de su pensión.

“El jueves haremos anuncios de mejoras salariales y laborales que serán lo suficientemente amplias para que se terminen las protestas”, señaló el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en declaraciones a radio La Red, en respuesta a la manifestación del miércoles.

Algunos dirigentes de la oposición de centroderecha rechazaron la manifestación, como el opositor Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que “no es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la policía en la quinta presidencial de Olivos”.

En la actualidad, la policía en la provincia de Buenos Aires cuenta con cerca de 90.000 integrantes para garantizar la seguridad de alrededor de 17 millones de habitantes del distrito.

Hay que destacar que, aunque las tareas tuvieron que ser redobladas por la vigilancia de las medidas sanitarias, la pandemia de coronavirus les quitó a los policías fuentes extra de ingreso como las horas extras por custodiar espectáculos deportivos y artísticos.

Argentina atraviesa el peor momento de la pandemia, con más de medio millón de casos de COVID-19 y más de 10.000 muertos, pese a que la tasa de letalidad todavía está entre las más bajas de la región.

