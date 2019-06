Argentina recupera la electricidad, pero Macri tardará en dar respuestas al apagón

- Redacción Internacional con información de AFP

Al final del domingo, la secretaría de Energía de Argentina informó que "el 100% del suministro eléctrico ha sido restablecido". Sin embargo, las autoridades aún desconocen las causas del corte eléctrico.

"Son fallas que ocurren con asiduidad. Lo extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", dijo el ministro de Energía, Gustavo Lopetegui, en una rueda de prensa. El funcionario explicó que la caída "se produce de forma automática para proteger el sistema".

"No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias que se están considerando", añadió.

Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, la compañía estatal de energía eléctrica de Uruguay, señaló que una falla provocó un colapso y "todos los sistemas de protección actuaron en conjunto". "La causa exacta no se conoce", dijo en una conferencia de prensa en Montevideo.

¿Qué pasó?

Nada está claro todavía. “Se trata de un caso inédito y será investigado a fondo”, dijo el presidente, Mauricio Macri, a través de su cuenta de Twitter

A su vez, el ministro de Energías pidió esperar el resultado de las investigaciones, que tardarán al menos dos semanas. "Tenemos que llegar hasta el final para entender qué paso y para sancionar a los que hayan sido responsables de no haber cumplido en algo que era su responsabilidad. Pero eso lo sabremos en 15 días”, aseguró.

Al apagón, además, pareció haberle jugado en contra al mandatario, quien durante su campaña electoral de 2015 aseguraba que sus antecesores, los Kirchner, no habían invertido lo suficiente en la red eléctrica y que, por tanto, Argentina podía correr el riesgo de apagones continuos y racionamiento de energía como sucedía en Venezuela.

Como respuesta al llegar a la Casa Rosada, decidió incrementar los precios en las tarifas eléctricas con el fin de “financiar una mejora en la red”, lo que generó varias protestas en contra. Además, su estrategia parece no haberle funcionado y el apagón puede haber afectado su inicio de campaña para buscar la reelección.

El corte se produjo a las 07H07 locales (10H07 GMT) por un fallo del sistema de transporte desde Yacyretá, la represa binacional entre Argentina y Paraguay. Esta es la primera vez que ocurre un apagón que alcanza a la totalidad de ambos países.