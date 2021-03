Argentina se retiró del Grupo de Lima en solidaridad con Venezuela

El gobierno de Alberto Fernández señaló que las acciones de esta organización “no condujeron a nada” y pidió diálogo con Nicolás Maduro.

Argentina formalizó el miércoles su retiro del denominado Grupo de Lima, una instancia multilateral que buscaba presionar un cambio en Venezuela, debido a desacuerdos con el conglomerado de 14 países.

“Las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes no han conducido a nada”, señaló la Cancillería de Argentina.

El gobierno del peronista Alberto Fernández, que presentó un cambio total en el manejo de las relaciones con Caracas respecto al de Mauricio Macri, ha pedido, por otro lado, un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis humanitaria que se vive en el país petrolero. También se criticó la politización de las medidas por cuenta de la participación del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en el organismo.

“La participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar. Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”, enfatizó el Ministerio de Exteriores argentino.

Argentina resaltó que, en el contexto de la pandemia de coronavirus, las sanciones internacionales y los bloqueos a Caracas y a los aliados de Maduro, así como varios intentos de desestabilización que se desarrollaron a lo largo del último año, solo han agravado la situación para la población y sus sectores más vulnerables.

“Las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo con lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, aclara la Cancillería en un comunicado.

El Grupo de Lima, que se creó en 2017 tras el aumento de la represión del gobierno oficialista, cuenta con 14 participantes y exige la salida de Maduro y un gobierno de transición a cargo de la disuelta Asamblea Nacional.

