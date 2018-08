Argentinas prometen seguir la lucha por el aborto legal

-Redacción Internacional con información de agencias

"¡Qué sea ley!", como un grito de guerra centenares de mujeres siguieron repitiendo la consigna esperanzada, cuando entrada la madrugada del jueves el Senado argentino sentenció el fin del proyecto de legalización del aborto.

Tras más de 17 horas siguiendo el debate en la calle, muchas resistían en los alrededores del Congreso. Decenas de miles de manifestantes se habían ido empujadas por el frío y una lluvia por momentos torrencial y la cada vez mayor certeza de que el resultado sería adverso. Le puede interesar: Senado de Argentina le dijo no a la legalización del aborto

Cerca de las 3 de la madrugada, cuando se hizo realidad el rechazo al proyecto, estalló la bronca del lado verde, el que identifica la lucha por la legalización del aborto. Del otro lado de la plaza del Congreso, separados por varias filas de vallas y policías, los celestes 'Pro-vida', como se autodenominan los que rechazan la legalización, festejaban con algarabía y fuegos artificiales.

"Esto recién empieza, no podrán detener la marea feminista que vino a cambiar Argentina. Más temprano que tarde será ley", escribió en la red social Twitter apenas terminada la sesión en el Senado, la diputada Victoria Donda, una de las impulsoras del proyecto en el Parlamento.

A 700 metros del recinto, una pantalla gigante transmitía el debate en directo. "Fuera macho, fuera macho", gritaban cuando hablaba un senador contrario a la legalización del aborto. Las partidarias del sí aborto afirman que ya han tenido un gran avance en la legalización.

"Vamos a seguir peleándola, vamos a tener que seguir poniendo el lomo, como hacemos hace un montón de años", dijo Sofía Spinelli, de 26 años, que marchaba junto a su agrupación política Marabunta. Lea también: El Senado argentino debería aprobar el aborto legal

Para Spinelli, "se vivieron jornadas históricas porque antes éramos muchas pero nunca tantas. En la calle ganamos pero la representación política no es fiel a lo que pasa en la calle", se lamentó. Para las más jóvenes fue su primera lucha pero también su primera derrota. Muchas lloran. Indignación y bronca, dicen.

"Hay un retroceso más legal que social. Las pibas (chicas) hicimos todas un avance. En la calle el aborto ya es legal, en los barrios el aborto es legal, los que no se dieron cuenta son los que están en el Senado", se lamentó Mailén, de 24 años, de la agrupación Miguelito Pepe que trabaja con jóvenes en barrios carenciados.

Con los ojos enrojecidos por el llanto, la joven admite: "Tenerlo tan cerca y que se nos escape de las manos da mucha bronca e indignación". Las más veteranas recomendaban alejarse de la zona para evitar violencia y no caer en provocaciones. Momentos más tarde, cerca del Congreso, hubo disturbios entre algunos rezagados. Ocho fueron detenidos.

"Nosotras ganamos un millón y medio de jóvenes y si los senadores votan en contra de la ley, seremos nosotras las que pasaremos a la historia. Si no es ley mañana (por este jueves) será el año próximo", había dicho temprano la abogada Nelly Minyersky, de 89 años, una de las líderes históricas de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Desde muy temprano los alrededores del Congreso se habían ido llenando de mujeres con sus pañuelos verdes, sus rostros pintados, pelucas, bolso y vestimentas. Todo era verde. "Aborto legal, en el hospital", entonaron una y otra vez a lo largo de la jornada en una masiva vigilia, cuando aún tenían esperanzas de conseguir la ansiada ley. Le recomendamos: Aborto en Argentina: Senadoras divididas en la votación

No hubo respiro. Las más jóvenes le pusieron pasión a la manifestación. "Abajo el patriarcado, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer", cantaron una y otra vez. "Esto no es aborto sí o aborto no. Es aborto legal o aborto clandestino", afirmó Adriana Saucedo, de 57 años, citando uno de los lemas de la Campaña.

Según datos de ONG, unos 500.000 abortos clandestinos se realizan al año en Argentina, y por esa causa mueren un centenar de mujeres, la cuarta parte de ellas menores de 25 años. La campaña por la legalización, con los populares pañuelos verdes, se extendió a lugares cercanos de Argentina como Uruguay y Paraguay, y otros más lejanos como Corea del Sur.

mirá si argentina será tan involucionada q gritan aborto legal ya desde COREA. tiene q ser ley, por q el mundo hoy es un sólo color: todo verde pic.twitter.com/fQmdj9NJso — p (@milanesariana) 8 de agosto de 2018

En Uruguay, donde las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre antes de la semana duodécima, varias activistas destacaron que las argentinas están marcando historia porque generaron un movimiento internacional y son un ejemplo para toda Latinoamérica.

En Brasil las mujeres defendieron el derecho al aborto y señalaron que la lucha "no es solo por el aborto legal, sino por la igualdad de derechos y contra el sistema patriarcal".

En Guatemala decenas de mujeres aglutinadas bajo lemas como "Que sea ley" o "Aborto Legal ya", se reunieron con el fin de apoyar la conquista de derechos y los logros de todas.

Un centenar de personas convocadas por colectivos feministas se congregaron frente a la embajada argentina en Bogotá para apoyar el proyecto de ley que se debate en el Congreso, que en Colombia es permitido en tres casos.

La embajada argentina en Madrid recibió más de 100.000 firmas contra el aborto por parte de la plataforma CitizenGO, al tiempo que unas 150 feministas se manifestaron en el mismo lugar a favor de que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo.

Las manifestaciones de solidaridad también se registraron en Japón, Australia, Bélgica, Francia, Italia y Reino, donde se exigió el respeto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Del lado defensor del no al aborto hubo celebración a pocos metros del Congreso de la Nación Argentina y de donde también se concetraba el grupo del sí. "Ha quedado comprobado que Argentina es, fue y será pro-vida por siempre, estamos aquí para defender la vida, para defender al niño", se entusiasmó Mariana Rodríguez Varela, tras la votación.

Era una de las miles que esperaron del lado celeste, defensor de "las dos vidas" -por madre e hijo-, con la tranquilidad que da sentirse ganadores de la jornada. Los pañuelos celestes se mezclaban con banderas argentinas. Con muchos más varones entre los manifestantes, donde se vieron cruces y rosarios y hubo rezos. "Estamos felices porque es una fiesta de la democracia, del federalismo, del triunfo de las dos vidas", concluyó Ayelén Caffarena.