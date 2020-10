Armenia y Azerbaiyán: alto el fuego humanitario no detuvo las confrontaciones armadas en la región

A pesar de que Armenia y Azerbaiyán declararon un alto el fuego humanitario en Nagorno Karabaj, el conflicto continúa. En diálogo con El Espectador, Mammad Talibov, embajador de Azerbaiyán en México, habló sobre el conflicto en la zona.

Pese a que Armenia y Azerbaiyán declararon un alto el fuego humanitario el 9 de octubre en Nagorno Karabaj a fin de intercambiar prisioneros y combatientes fallecidos, las disputas continuaron. El acuerdo –alcanzado con la mediación de Rusia– debía entrar en vigor el sábado 10 de octubre, sin embargo, las fuerzas separatistas armenias de Nagorno Karabaj y el ejército azerbaiyano seguían luchando el lunes en la mañana.

El Ministerio de Defensa de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj informó que el ejército azerbaiyano había reanudado los bombardeos al norte, noreste y sur del enclave. A su vez, las autoridades de Azerbaiyán acusaron al Ejército armenio de atacar con fuego de artillería el territorio de cuatro distritos azerbaiyanos.

Los dos bandos se acusaron mutuamente de las hostilidades que ya han causado unos 600 muertos, 67 de ellos civiles, según balances de la AFP.

¿Por qué estalló el conflicto en la zona?

Nagorno Karabaj –territorio mayoritariamente poblado por armenios– es una región secesionista de Azerbaiyán que cuenta con el apoyo del gobierno de Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia. Con la caída de la Unión Soviética, estalló una guerra que dejó 30.000 muertos entre azerbaiyanos y armenios por Nagorno-Karabaj, un enclave controlado por los armenios e internacionalmente reconocido como parte de Azerbaiyán.

Si bien firmaron un alto el fuego en 1994, vigente hasta hoy, las negociaciones de paz están en un punto muerto desde hace años. Los combates que empezaron el 27 de septiembre entre las tropas separatistas y Azerbaiyán son los más graves desde 1994.

¿Qué dice Armenia?

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, advirtió este lunes que Nagorno Karabaj se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. “La única vía para impedir esta catástrofe es reconocer el derecho del pueblo de Nagorno Karabaj a la autodeterminación y a su independencia”, dijo el jefe del Gobierno armenio en una reunión con miembros del cuerpo diplomático.

Desde que arrancó el conflicto en septiembre, Pashinián insistió en que no se trata de una disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán. “La cuestión es el derecho a la libre determinación del pueblo de Nagorno-Karabaj. La región terminó en el territorio de Azerbaiyán a través de decisiones arbitrarias en la Unión Soviética. Los armenios siempre estuvieron bajo amenaza. Cuando comenzó el colapso de la Unión Soviética, los armenios decidieron ejercer su derecho a la autodeterminación: así como Azerbaiyán se separó de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj se separó de Azerbaiyán” dijo el primer ministro armenio al medio británico The Spectator.

Pashinián agregó que Azerbaiyán desde el principio respondió a este proceso con fuerza. “La comunidad internacional, lamentablemente, tiene una profunda percepción errónea de la esencia del conflicto de Nagorno-Karabaj. No se trata de territorio. Se trata de personas, de humanos, de seguridad. Los armenios de Nagorno-Karabaj, que siempre fueron la mayoría más grande de ese territorio, desean ejercer su derecho a la libertad, la independencia y la autodeterminación”, dijo Pashinián.

Por este conflicto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pidió un cese el fuego. Bachelet consideró “muy inquietante constatar que estos últimos días lugares poblados habrían sido objeto de bombardeos con arma pesada en la zona de conflicto y sus alrededores”, y pidió un “cese el fuego urgente ante al impacto sobre las ciudades”.

En diálogo con El Espectador, Mammad Talibov, embajador de Azerbaiyán en México, habló sobre la posición de su gobierno acerca del conflicto.

¿Por qué casi después de 30 años persiste el conflicto con Armenia sobre Nagorno Karabaj?

Estamos hablando de un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que se llama Nagorno Karabaj. Pero no es un conflicto sobre el territorio en disputa porque Nagorno Karabaj y siete regiones adyacentes más, son de Azerbaiyán. Ahora, las operaciones militares desafortunadamente están en nuestro territorio; no se lanza ni un balazo en el territorio soberano de Armenia. Todo está ocurriendo en Azerbaiyán.

Los armenios tenían unas reclamaciones territoriales durante el colapso de la Unión Soviética, sin embargo, en nuestros primeros días, cuando recuperamos nuestra independencia, encontramos una agresión militar por parte de Armenia y el resultado de esta agresión en 1994 fue la ocupación de un quinto de nuestro territorio soberano y reconocido por todas las organizaciones internacionales –incluso por Colombia–, es decir Nagorno Karabaj y siete otras regiones adyacentes bajo ocupación militar.

El Consejo de Seguridad de la ONU hace 27 años desde 1993 aprobó cuatro resoluciones que exigen a Armenia retirarse inmediatamente de nuestros territorios. Por 27 años ha perdurado este conflicto pero no avanzamos ni un centímetro porque Armenia siempre tomaba una postura negativa, no constructiva, porque no quería volver a regresarnos nuestros territorios.

Ambas partes dicen que hay cientos de heridos y decenas de muertos a raíz del conflicto. ¿Cuántas personas se han visto afectadas por las disputas?

El 27 de septiembre encontramos una provocación por parte de Armenia. Empezaron a bombardear nuestras aldeas y nuestra zona civiles. Ahora tenemos más de 30 muertos, incluso cuatro niños, y más de 200 heridos. Nuestro ejército, con el derecho legítimo de liberar sus territorios y garantizar la seguridad de su pueblo, empezó una contraofensiva ese mismo día de septiembre para liberar los territorios de Azerbaiyán ocupados. Ahora logramos liberar una parte del territorio pero lamentablemente todavía hay conflicto.

Vemos que Armenia empezó a bombardear con misiles balísticos de media distancia a ciudades como Ganja y otras regiones que no están en zona del conflicto y que están muy retiradas, hasta 400 kilómetros de la zona de conflicto.

¿Hay posibilidad de entablar una mesa de diálogo con Armenia para acabar el conflicto?

Teníamos un cese al fuego desde 1994 pero eso no puede perdurar sin resolver el conflicto. Y la razón principal de esa disputa es la presencia de fuerzas armadas de un país extranjero en el territorio soberano y reconocido internacionalmente de Azerbaiyán. Toda la comunidad internacional dice que debemos ir al diálogo, y claro que tenemos la voluntad de hacerlo, pero no puede ser unilateralmente. Son ellos los que son agresores y hay que distinguir entre un agresor y una víctima.

¿Cuál es el papel de Irán y Rusia en el conflicto?

No son parte del conflicto. El papel de Rusia es como mediador. Ellos tienen unas bases militares en Armenia y tienen una organización que se llama Organización de Defensa Colectiva, son aliados. Pero tenemos buenas relaciones con Rusia; es un país muy importante en la región y tienen vínculos con ambos países, sin embargo, nosotros no tenemos acuerdos militares con Rusia ni bases militares. Con Irán tenemos una muy buena relación también; ese país hizo su declaración de que apoya a Azerbaiyán pero también tiene buenas relaciones con Armenia. Son países que se preocupan por el conflicto en la región pero no son partes de él. Lo mismo ocurre con Turquía, por ejemplo.

¿Es cierto que Turquía le brinda apoyo militar y político a Azerbaiyán?

Turquía no nos apoya militarmente. Tenemos muy buenas relaciones en el área militar pero Turquía no hace parte del conflicto aunque sí recibimos apoyo político. También este es el caso de otros países como Georgia que reconocen el derecho de Azerbaiyán de liberar sus territorios soberanos.

