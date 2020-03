Asalto y robo en masa de una adolescente en Nueva York desata la polémica

Un video difundido este viernes por la Policía de Nueva York en el que se ve como una veintena de adolescentes varones golpean a otra menor de 15 años en plena calle ha desatado la polémica y las condenas en la ciudad. La policía difundió el video en una de sus cuentas de Twitter asegurando que el asalto tuvo lugar este jueves a las 16.10 hora local (21.10 GMT) en el número 216 de la avenida Utica, en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

A través de una cámara de seguridad se puede ver como una niña -con la cara pixelada- se cae al suelo y después un adolescente le pega una patada. Inmediatamente después, una avalancha de jóvenes llega al lugar, uno le salta encima con los pies mientras ella intenta protegerse con sus piernas y en posición fetal y el resto de personas comienza a darle patadas y puñetazos durante varios segundos antes de retirarse.

WANTED for ROBBERY: Do you know them? On 3/1 at 9 PM, in the vicinity of Broadway & Exterior St in the Bronx, a 61-year old male victim was walking when the individuals began to punch him in the head & torso & removed approx $200. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Rz6uBwhTgH