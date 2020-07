Asesinaron a Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, en Argentina

Los presuntos asesinos de Gutiérrez informaron dónde se encontraba el cuerpo de Gutiérrez este sábado, tres días después de que se reportara su desaparición. Estaba enterrado y tenía un corte en el cuello, según la prensa argentina. En el último año había sido procesado por el escándalo de la causa de los cuadernos.

Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, fue encontrado sin vida este sábado en Santa Cruz, Argentina, tres días después de que se reportara a las autoridades sobre su desaparición. Su cuerpo fue enterrado y tenía un corte en el cuello, según informó la prensa local.

Hasta el momento se han detenido a cuatro jóvenes de entre 19 y 23 años por el caso. Estos le confesaron el sábado al juez Carlos Navarte que habían secuestrado al exfuncionario para extorsionarlo y obtener así un crédito económico, pero que cuando Gutiérrez se negó a darles información sobre lo que necesitaban lo golpearon y le hicieron un corte en el cuello.

“Se ganaron su confianza. Entablaron una vinculación amorosa con fines extorsivos y como él no les decía dónde tenía el dinero, lo mataron. Son unos pobres pibes”, le dijo Navarte a Infobae.

Gutiérrez es recordado por ser el último de los funcionarios de Kirchner en declararse como “arrepentido” por el escándalo de la causa de los cuadernos, un episodio que destapó el juez Claudio Bonadio en 2018 a partir de las anotaciones de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno en donde se revelaban presuntos pagos de sobornos al gobierno Kirchner.

Según las investigaciones sobre la causa de los cuadernos, parte del dinero que se recibió de manera ilícita durante el gobierno de Kirchner fue recibido por Gutiérrez, quien, según Bonadio, lo puso en circulación en el mercado para darle una “apariencia lícita”.

En octubre de 2019, Gutiérrez reveló ante Bonadio y ante el fiscal Carlos Stonerlli cómo él mismo despilfarraba dinero en viajes oficiales y revivió las sospechas sobre supuestas bóvedas que tenían los Kirchner en sus residencias para ocultar el dinero recaudado de las asociaciones ilícitas.

“En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando las escaleras donde había una puerta placa de color blanca cerrada donde siempre decíamos entre los secretarios que ‘ahí estaba la historia’, en relación con lugar donde se podría guardar los bultos mencionados. Era el único lugar de esa casa al que yo no tenía acceso, siendo que me desplazaba con absoluta libertad por toda la casa. Es decir, cuando los Kirchner llegaban de un vuelo nos dirigíamos todos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz (Héctor Daniel Muñoz, otro secretario de Kirchner). Cuando aparecía Muñoz, nos hacían retirar a todos por una hora aproximadamente. Lo mismo ocurría en la casa de Río Gallegos donde había un sector contiguo al gimnasio de las mismas características de lo relatado en El Calafate que todos pensábamos que en este lugar también se almacenaban los bultos aludidos”, confesó Gutiérrez en octubre del año pasado.

