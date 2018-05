Así acosan a las porristas en Estados Unidos

Ser porrista no es lo que parece. Miles de jovencitas en Estados Unidos, la mayoría estudiantes de ballet, danza moderna, hip-hop, entre otras cosas, se presentan cada año esperando poder ser parte del grupo de animadoras de un equipo de fútbol americano.

Pero cuando lo logran se encuentran que además de posar para fotografías, animar a los jugadores y viajar con ellos para eventos promocionales, tienen que soportar peticiones abusivas, manoseos y otros eventos en los que el acoso es "normal". Estas jovencitas no sólo son acosadas por los miembros del equipo, directivas y patrocinadores, también son víctimas de comentarios sexuales abusivos de los aficionados.

Y aunque la NFL ha protagonizado innumerables escándalos por abuso y acoso sexual a mujeres, el más reciente protagonizado por los Redskins de Washington, promete crecer mucho, gracias a la visibilidad que el tema cobró gracias a campañas como #MeToo y Time's up, en el que varias actrices han denunciado el acoso del que han sido víctimas en la industria del cine de Estados Unidos.

La NFL siempre ha logrado salirse con la suya ante las decenas de denuncias, pero las más recientes denuncias pueden complicarla. De acuerdo con NTY, miembros de los Redskins de Washington habrían obligado a algunas de sus animadoras a pasar por momentos "inapropiados" durante un reciente viaje a Costa Rica. Algunas animadoras le dijeron al periódico que las obligaron a posar sin brassier durante una sesión de fotos, a la que estaban invitados varios patrocinadores, todos del género masculino.

La idea era que se tomaron fotos para un calendario. La información indica que a las jóvenes "se les exigía estar sin sostén" cuando a un grupo de patrocinadores masculinos, titulares de suites de FedExField "se les concedió acceso cercano a la sesión de fotos".

The New York Times agrega que durante una noche el director del viaje les dijo a nueve de las 36 mujeres que conformaban el equipo que "habían sido escogidas como compañeras personales" de algunos patrocinadores para asistir a un club nocturno.

Stephanie Jojokian, la entonces directora de las animadoras de los Redskins, declaró al diario que el viaje al club nocturno no era obligatorio y que las chicas no fueron elegidas por los patrocinadores. De acuerdo con NYT algunas de las porristas abandonaron el equipo tan pronto regresaron del viaje. Por las fotos y otras actividades las mujeres no recibieron un pago. El equipo cubrió todos los gastos del viaje, según explico la vocera de las porristas.

Cáncer de seno, la campaña de la NFL

El año pasado Jami Cantor, exestilista de vestuario de la NFL Netword interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Los Ángeles. La mujer alegaba, entre otras cosas, que uno de los periodistas de la cadena, exjugadores todos, la manoseban y le enviaban videos de masturbaciones e incluso le hacían propuestas lascivas.



Nada de esto parece que mejore la afinidad de las mujeres con la liga y sus jugadores. "Con la NFL a menudo parece que se da un paso adelante y tres para atrás", dice Laura Ries, experta en posicionamiento de marca en Atlanta, según reportaba la prensa entonces.



Las acusaciones golpean a la liga en una de sus mayores vulnerabilidades. Las mujeres representan casi la mitad de la actual base de clientes de la NFL y las madres tienen una gran influencia sobre si sus hijos pueden jugar este deporte.

Y algo más, la campaña bandera de la NFL es "la concientización del cáncer de mama, unas de las causas benéficas más importantes de la NFL. La liga ha promovido los deportes juveniles para niñas, ha lanzado campañas de divulgación en revistas como Marie Claire y ha convertido a CoverGirl en el "patrocinador oficial de belleza de la NFL.

El equipo envió un comunicado al diario en el que indica que el programa de animadoras de los Redskins "es uno de los principales de la NFL en participación, profesionalismo y servicio comunitario". Agrega que "cada animadora de los Redskins está protegida por un contrato que le garantiza un entorno seguro y constructivo".

Más escándalos

De acuerdo con otro reciente artículo del Times, que entrevistó a varias animadoras y exanimadores, "el trabajo es una explotación sistemática por parte de los equipos. Somos víctimas de comentarios sexuales ofensivos y manoseos de los aficionados". dijo una de las entrevistadas.

Los funcionarios de los equipos conocen la situación, según las animadoras, pero casi no hacen nada para evitar el acoso, denunció el diario. "A las animadoras de la mayoría de los equipos deportivos profesionales se les exige convivir con los aficionados durante los juegos y en eventos promocionales, donde los encuentros con personas intoxicadas pueden ser tormentosos. Una exanimadora de los Redskins de Washington recordó una tarea especialmente incómoda: la enviaron con otras cinco animadoras a la casa de un aficionado, donde había varios hombres bebiendo y viendo un partido de fútbol", relata el peiródico.

“No había ningún tipo de protección”, señaló Holt. “Tienes que hacer un recorrido por los autos, ir a las carpas, convivir con los aficionados y sacudir los pompones. Algunas veces te tocan unos viejos desagradables que ya están alcoholizados y te dicen algo nada apropiado. Es común y la industria lo sabe”.

El artículo del periódico señaló que, "una animadora que trabajó mucho tiempo con los Vaqueros de Dallas recordó un juego en casa en el cual las animadoras caminaron cerca de un grupo de aficionados de las Águilas de Filadelfia. “Solo caminamos por ahí, saludando y sonriendo, y uno de ellos me llamó la atención”, relató la animadora, quien prefirió mantenerse en el anonimato porque, al igual que muchas otras, se vio obligada a firmar un convenio de confidencialidad. “Se me quedó viendo y dijo: ‘¡Espero que te violen!’ Es solo un ejemplo de lo que nos gritaban. Incluso nuestros propios aficionados, ya borrachos, gritan de todo, y tú solo piensas: ‘¿Cómo es posible?’. Es parte del trabajo. Van de la mano. Se supone que debes aceptarlo”.