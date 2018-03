Así avanza la jornada electoral en Egipto

-Redacción El Mundo con información de AFP

Las jornada electoral en Egipto inició el día de hoy con la transmisión en vivo de la votación del actual presidente Abdelfatah Al Sisi, la cual se dio dos minutos antes de que se abrieran oficialmente las urnas, en el colegio del mártir Mustafa Yusri, ubicado en el barrio Masr Al Yadida (El Cairo). Al Sisi, quien parte como principal favorito, espera ser reelegido el próximo 2 de abril, cuando se revele el nombre del ganador. Los egipcios podrán votar durante los próximos tres días, es decir, hasta este miércoles.

Por cómo se dieron las campañas, no debería haber sorpresas, teniendo en cuenta la poca maquinaria política de su único opositor, Musa Mostafa Musa y lo confusa que fue su candidatura a la presidencia, la cual se dio pocas horas antes de que se cerraran las inscripciones. A diferencia de Al Sisi, la televisión estatal no transmitió en directo el momento en el que Musa depositó su voto en la urna, cosa que no sorprende, teniendo en cuenta que él mismo reconoció: "No estoy aquí para desafiar al presidente".

Tras votar en el barrio Heliópolis, ubicado en El Cairo, el primer ministro del país, Sherif Ismail declaró ante los medios de comunicación: “Hemos atravesado una época económica difícil, además del terrorismo, pero la situación ha mejorado y continuará mejorando. En los próximos años Egipto recuperará la posición que se merece ". Ismail, agregó: “Estas elecciones son un fuerte mensaje al mundo y todos tenemos que participar con fuerza”.

Sobre la polémica que ha rodeado las elecciones desde los inicios de las campañas electorales, The Guardian registró hoy dos casos, en los que al parecer habría habido un intento de compra de votos a favor de Al Sisi. Según el medio, una tercera persona, quien decidió ocultar su identidad por motivos de seguridad, habría sido obligada a colgar un cartel con publicidad a favor del actual presidente.

Cerca de 60 millones de egipcios, de casi 100 millones de habitantes, están llamados a las urnas durante los próximos tres días. Los comicios cuentan con la supervisión de nueve organizaciones árabes e internacionales y medio centenar de ONG locales, así como de la Liga Árabe y de la Unión Africana, que confirmó la semana pasada que enviará a 40 observadores para cubrir los tres días de votación.

En 2014, Al Sisi ya se enfrentó también a un único adversario, Hamdeen Sabbahi, una conocida figura de la izquierda, a quien derrotó con el 96,9% de los votos.

En una entrevista con la televisión la semana pasada, el presidente consideró que si no tenía rivales serios en las elecciones, no era culpa suya. "Me hubiera gustado que estuvieran presente uno, dos, tres o diez de los mejores candidatos", aseguró.

En ese contexto, el dato al que habrá que prestar atención en las elecciones de este año será la tasa de participación susceptible de legitimar una reelección.