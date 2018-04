Tras caso de envenenamiento de exespía en Reino Unido

Así fue como Europa decidió responderle a Putin

Steven Erlanger

Europa rodeó a Theresa May, primera ministra británica, en el caso del exespía ruso. / AFP

Europa rodeó a Theresa May, primera ministra británica, en el caso del exespía ruso. / AFP

Cuando los dirigentes de la Unión Europea se reunieron hace dos semanas para una cena de trabajo dentro de su nuevo y lujoso cuartel general, la conversación giró en torno a Rusia. Mientras cenaban vieiras y cordero, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, compartió información de inteligencia con detalles sobre las altas probabilidades de que el Estado ruso haya llevado a cabo el envenenamiento de Serguéi Skripal, un exespía ruso en suelo británico.

Por lo general, May es una mujer que no empata en las reuniones de la UE, ya que está tratando de negociar la salida del Reino Unido del bloque, pero esta vez no fue así.

Días después, los líderes de los países en la UE acordaron que se requiere una respuesta coordinada, según cuatro importantes funcionarios europeos. Luego el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que todos deberían regresar a casa y considerar la expulsión de los diplomáticos rusos.

“Hagámoslo el lunes a las 3 p.m.”, dijo el presidente francés, de acuerdo con uno de esos funcionarios, quienes pidieron que se mantuviera su anonimato debido a lo delicado del asunto.

(Le puede interesar: Rusia expulsa a más diplomáticos europeos)

Normalmente la Unión Europea no es un ejemplo de determinación, pero la expulsión de los diplomáticos rusos por todo el continente el lunes fue un gesto dramático y marcado. Concordó con una acción similar y más amplia por parte de Estados Unidos, que expulsó a 60 rusos y dio señales de un esfuerzo nuevo y más estricto para castigar el mal comportamiento del presidente ruso, Vladimir Putin.

“No recuerdo ninguna ocasión anterior en la que tantos países hayan coordinado expulsiones”, dijo Ian Bond, un exdiplomático británico en Moscú, y añadió que en muchas de las naciones más pequeñas “es la primera vez, desde la Guerra Fría, en que han expulsado a un diplomático ruso”.

En el Reino Unido, May ya había expulsado a 23 diplomáticos rusos en días anteriores de este mes, mientras que algunos miembros de su gabinete hablaron con un tono cada vez más estridente en contra de Putin. Los comentarios que May hizo en aquella cena privada con sus colegas europeos parecieron tensar a otros gobernantes de la región.

Macron y la canciller alemana Angela Merkel respaldaron notablemente el llamado a actuar de May, y ya habían planeado estrategias con el Reino Unido antes de la cena. Los franceses habían brindado a los británicos ayuda técnica para analizar el caso de envenenamiento y llegaron a la misma conclusión. Cuando la pareja Francia-Alemania está de acuerdo, otros tienden a alinearse, aunque sea a regañadientes.

Se tomó la decisión el lunes en la mañana, cuando los embajadores de la UE se reunieron en Bruselas para explicar lo que haría cada país. Se elaboró una declaración para Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, en una reunión en Bulgaria, y el resultado fue extraordinario: 16 países europeos acordaron expulsar a uno o más diplomáticos rusos, mientras que otros, como Irlanda, también están considerándolo.

Los europeos se han acostumbrado al hecho de que entre un tercio y la mitad de todos los rusos en las embajadas occidentales, la UE y la OTAN trabajan en la inteligencia, dijo el funcionario. Sin embargo, ahora Rusia ha hecho imposible que se hagan de la vista gorda.

(Lea también: "Rusia ha tomado un camino lamentable": EE.UU. ante expulsión de sus diplomáticos)

Hubo satisfacción en Bruselas respecto del resultado, pues incluso Hungría, que sostiene una relación cálida con Putin, acordó expulsar a un diplomático ruso. Grecia y Chipre, que tienen estrechos vínculos con Moscú, no se mostraron dispuestas a hacerlo sin pruebas contundentes, y algunos países pequeños, como Malta, no querían perder la representación en Moscú y arriesgarse a romper relaciones.

Austria decepcionó a algunos, pues se rehusó a expulsar a cualquier ruso, ahora que el Partido de la Libertad, de extrema derecha, controla el Ministerio del Interior.

Bulgaria, que actualmente ocupa la presidencia en rotación del bloque, se excusó recurriendo al argumento de la necesidad de ser neutral, aunque sus vínculos con Moscú son claros.

“Todos respaldamos la postura del Reino Unido”, dijo el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov. “Mientras las probabilidades sean altas pero no haya evidencias, no podemos tomar una decisión sobre el asunto”.

La República Checa, que expulsó a tres rusos, fue un caso particularmente interesante, pues el mensaje estuvo dividido, aunque los medios noticiosos rusos habían sugerido que el gas nervioso pudo haber provenido de ahí.

El primer ministro interino Andrej Babis dijo el lunes: “Nuestro aliado está en una situación grave y si nos pide ayuda, debemos dársela”.

“Rusia cruzó todos los límites cuando declaró que la sustancia tóxica novichok pudo haber provenido de la República Checa”, añadió. “Es una mentira total y lo negamos rotundamente”.

Sin embargo, el presidente del país, más a favor de los rusos, Milos Zeman, se opuso a las expulsiones. En una declaración, pidió a los servicios de inteligencia del país analizar si alguna vez se fabricó o guardó novichok ahí, aun cuando los funcionarios gubernamentales lo han negado.

(Lea: Más de 20 países expulsan 112 diplomáticos rusos por envenenamiento del exespía)

La reacción de Italia inquietó a algunos, debido a las negociaciones que están teniendo lugar para un nuevo gobierno después del fuerte despliegue de los partidos populistas en las elecciones recientes. Matteo Salvini, líder del partido Liga Norte, es aliado de Putin y criticó las expulsiones.

“Boicotear a Rusia, renovar las sanciones y expulsar a sus diplomáticos no resuelve los problemas, sino que los agrava”, escribió el lunes después de que Italia anunció que expulsaría a dos diplomáticos rusos. “Es mejor el diálogo. Quiero un gobierno que trabaje para la paz, el crecimiento y la seguridad futuros. ¿Estoy pidiendo demasiado?”

En Bruselas, algunos funcionarios dijeron que las expulsiones coordinadas demuestran que la solidaridad europea puede trascender incluso la decisión del Reino Unido de separarse de la UE, conocida como brexit, o las acres negociaciones respecto de esa decisión. Otros estuvieron en desacuerdo, pero las expulsiones del lunes y martes fueron claramente una ganancia para May.