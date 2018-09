Así fue la pelea entre el presidente de Guatemala y la Comisión de la ONU

¿Por qué el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decidió no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)? Esta es la larga lista de desencuentros entre el mandatario y el organismo investigador.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, tenía en la mira a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Desde hacía varios meses estaba incómodo con el papel que este organismo de Naciones Unidas estaba jugando en ese país.

Por eso la decisión de no renovar el mandato de la Cicig, que termina en septiembre, no tomó por sorpresa a nadie en ese país. Morales anunció el viernes 31 de agosto que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo periodo vence este en septiembre.

"Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito", aseguró Morales en una comparecencia ante la prensa acompañado de altos mandos militares.

Jimmy Morales no es el primer presidente de Guatemala que termina en la cuerda floja por cuenta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El organismo de la ONU solicitó junto a la fiscal general de ese país que se suspendiera el fuero presidencial del actual mandatario, a quien piden investigar por la presunta financiación ilegal de su campaña. Desde entonces, Morales arreció la persecusión.

La Cicig ya había estado detrás de la destitución de Otto Pérez, quien paga una pena de prisión por haber participado, desde la presidencia, en una red que se aprovechaba ilegalmente los controles aduaneros del país.

¿Qué es la Cicig?

En 1996, al final del conflicto interno que enfrentó al estado de Guatemala contra la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), la paz llegó a Guatemala acompañada por un acuerdo de 17 puntos. Por primera vez en 36 años, el país se ponía ante un futuro sin guerra, pero la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad política hicieron que la dicha durara poco.

El acuerdo con el que la ONU y Guatemala crearon la CICIG se firmó en diciembre de 2006. Empezó las investigaciones desde 2007 y reveló varios casos emblemáticos que han puesto en jaque a Gobiernos, funcionarios, narcotraficantes o empresarios. En 2019 terminará su misión por decisión del Gobierno.

Según su mandato, la Comisión debe investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, y hacer recomendaciones al Estado "incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias".

Por sus filas han pasado tres comisionados: el español y exmagistrado en su país Carlos Castresana (2007-2010), el costarricense y ex fiscal general Francisco Dall'Anese (2010-2013) y el colombiano y exjuez colombiano Iván Velásquez, quien será el último tras anunciar este vieres el Gobierno que no renovará el mandato de este ente, que vence en septiembre de 2019.

Castresana dimitió por el "incumplimiento" del Estado guatemalteco con su compromiso de combatir la impunidad, mientras que Dall'Anese no renovó contrato "por asuntos personales", luego de que el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se quejara ante Naciones Unidas por su "participación" en "algunos procesos" legales en el país.

Velásquez no parece que pueda resistir los embates de quienes lo quieren fuera, manifestado claramente a través de la decisión del presidente, Jimmy Morales, de no renovar las funciones del ente y ordenar la inmediata transferencia de capacidades a las entidades locales de seguridad y Justicia.

¿Qué casos destapó la Cicig?

Precisamente, el 27 de agosto de 2017 el mandatario declaró "persona non grata" al jurista colombiano y ordenó su salida inmediata del país por considerar su trabajo como una injerencia extranjera, pero la Corte de Constitucionalidad frenó su expulsión por considerarla ilegal.

Desde 2009, la Cicig demostró sus alcances de investigación con casos de alto impacto, como el apoyo a la Fiscalía en la investigación de una malversación de 15 millones de dólares por parte del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien fue declarado culpable en las cortes guatemaltecas y estadounidenses, luego de su debida extradición.

También en 2009 otra investigación contra la Administración de Portillo que involucró a 32 militares guatemaltecos, entre ellos el general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo del general golpista Efraín Ríos Montt, quienes estaban acusados de haber participado en el desvío de 905 millones de quetzales (unos 113 millones de dólares) del presupuesto del Ministerio de la Defensa.

En 2010, tras un año de grave crisis institucional que debilitó el Gobierno del entonces presidente Álvaro Colom (2008-2012), el llamado caso Rosenberg llegó a instancia final en la que fueron sentenciaros nueve implicados en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien culpaba de su muerte en un vídeo difundido tras su fallecimiento al entonces mandatario guatemalteco.

El resultado de la investigación de la Cicig fue categórico en señalar que Rosenberg había preparado su propia muerte y había sido utilizado para desestabilizar al Gobierno por personas que hoy están prófugas, como Luis Mendizábal, o que aún se encuentran en proceso penal, como los hermanos Estuardo y Francisco Valdés Paiz.

En abril de 2011, la Comisión destapó el caso del homicidio de 16 personas en un autobús que iba de Guatemala a Nicaragua, por el que fueron condenadas siete personas, entre las que destaca el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias el "Taquero", quien también es investigado por la muerte del reo Byron Lima Oliva, el "Rey de las cárceles".

Ese año la Cicig también apoyó en la persecución de los funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno de Óscar Berger (2004-2008), Carlos Vielman, Erwin Sperisen y Alejandro Giammattei, acusados de participar en la masacre de reos en la Granja Penal Pavón.

Desde 2014, en sintonía con la ex fiscal general Thelma Aldana, se desvelaron varios procesos como el control de presidios del reo Byron Lima Oliva -asesinado en 2016-, la caída del sanguinario narcotraficante Haroldo Mendoza y de la intromisión del Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en las comisiones de postulación y jueces y magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

Pero en 2015 el sistema dio vuelta con el caso "La Línea". La Cicig y la Fiscalía desvelaron una organización conformada por cuatro subestructuras, superior, media, mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y vistas de aduanas.

Según las pesquisas, la estructura evadió impuestos con el apoyo de exfuncionarios. Decenas de personas están acusadas, entre ellas Pérez Molina, que renunció a la Presidencia por este caso, y Baldetti, su vicepresidenta.

A partir de entonces, cayeron estructuras que se apoderaron del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de la venta de medicamentos, liderada por el exsecretario privado de Colom, Gustavo Alejos.

Se descubrió la presunta "cooptación del Estado" del Partido Patriota que drenó todas las entidades de Gobierno, hasta llegar al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales y las estructuras de financiación ilegal que también involucran al presidente Morales. Motivo por el que este mes de agosto volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el presidente guatemalteco.

Respaldo a la Cicig

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, aseguró hoy que el presidente del país, Jimmy Morales, perdió "la objetividad" al decidir no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"La decisión es muy desafortunada, lamentablemente innecesaria. Un presidente que ya perdió la objetividad. Él mismo está siendo sujeto de un antejuicio", declaró el magistrado de conciencia antes de ingresar a la sede de la Cicig, a donde acude para mostrarle al jefe de este ente, el colombiano Iván Velásquez, su apoyo.

Unas doscientas personas se unieron hoy para exigir la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y solicitar el desafuero del presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por un posible delito de financiación electoral ilícita.

La fiscal María Consuelo Porras instó al Gobierno guatemalteco y a la ONU a llegar a un acuerdo entorno a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Pero el presidente Morales no piensa ceder. O al menos hasta ahora.