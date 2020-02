Así fue la reacción al discurso de Trump en las redes sociales

redacción internacional

Las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el tradicional discurso del Estado de la Unión generaron más de 4,5 millones de trinos, según reportó Twitter en su cuenta oficial.

El mandatario estadounidense, acostumbrado a los altos niveles de rating, rompió el record de trinos que había establecido el año pasado durante el mismo discurso, con 4 millones de tweets durante la transmisión de 2019.

La noche antes del último día de su juicio político, cuando el Senado tiene previsto desestimar su destitución, Trump presentó un balance de "sus increíbles resultados", en los que resaltó el buen estado de la economía estadounidense, el empleo y el comercio exterior. También aprovechó para hablar sobre la última crisis con Irán y la situación de Venezuela.

No obstante, la mayoría de los televidentes se quedaron con la imagen de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompiendo el discurso preparado de Trump.

Como si fuera una transmisión en vivo, varias personalidades y celebridades recurrieron a las redes sociales para reaccionar ante el discurso de Trump, la negativa del presidente a estrechar la mano de Pelosi, el aplauso a Juan Guaidó y las mentiras que dijo, entre otros temas.

"Los demócratas nunca dejarán de extender la mano de la amistad para hacer el trabajo para la gente. Trabajaremos para encontrar un terreno común donde podamos, pero nos mantendremos firmes donde no podamos", trinó Nancy Pelosi sobre la negativa de Trump de estrechar su mano.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

"El muro de Trump no arreglará nuestro sistema de inmigración roto. Especialmente cuando las secciones que Trump ha logrado construir se están cayendo. Los estadounidenses no lo quieren, pero el ego de Trump lo exige", manifestó por su parte Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y precandidato demócrata.

Trump’s wall won’t fix our broken immigration system. Especially when the sections that Trump has managed to build are falling down.



Americans don’t want it, but Trump’s ego demands it. #SOTU pic.twitter.com/VWbvBs5S0D — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 5, 2020

"En el año 2020, ¿cómo puede un presidente de los Estados Unidos pronunciar un discurso sobre el estado de la Unión y no mencionar el cambio climático?", se preguntó por su parte el precandidato demócrata Bernie Sanders.

In the year 2020, how can a president of the United States give a State of the Union speech and not mention climate change? — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 5, 2020

La congresista Ilhan Omar, frecuentemente atacada por Trump por ser de orígen musulmán, aplaudió la reacción de Nancy Pelosi de romper el discurso del presidente Trump al terminar su intervención. Lo hizo con un gif de la misma Pelosi aplaudiendo sarcásticamente al mandatario en la ceremonia de 2019.

Mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, a través de su cuenta personal, se burló de la reacción de Pelosi de e hizo una referencia a la serie animada estadounidense The Simpsons.

El congresista republicano Marco Rubio fue más directo en sus críticas a Pelosi y dijo que la representante de la Cámara de Representantes había caído bajo al romper el discurso frente a las cámaras.

The Speaker embarrassed herself by ripping up her paper copy of the speech in dramatic fashion. So pathetic. #SOTU2020 — Marco Rubio (@marcorubio) February 5, 2020

El aplauso al jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela fue uno de los pocos momentos en los que republicanos y demócratas se unieron en la noche. El opositor venezolano agradeció el gesto del mandatario estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

¡Estamos unidos, Presidente @realDonaldTrump!



Me llevo el compromiso y apoyo de los #EEUU hacia nuestra lucha para lograr la Libertad de #Venezuela.



En nombre de millones de venezolanos que seguimos de pie y luchando: Gracias Pdte, Gracias pueblo de los #EEUU. #SOTU pic.twitter.com/vq3yUUUZQA — Juan Guaidó (@jguaido) February 5, 2020

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aliado de Guaidó y de la oposición venezolana, también replicó el momento en el que Trump le dedica un momento al líder venezolano en el discurso.

Pte Trump y Pte Guaidó pic.twitter.com/XuhBll4Kar — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 5, 2020