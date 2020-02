Así fue la reunión entre Greta Thunberg y Malala en la universidad de Oxford

- Redacción Internacional con información de EFE

Mucho se esperaba del encuentro que se llevó a cabo hoy en Reino Unido. La activista contra el cambio climático Greta Thunberg, de 17 años, conoció a Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz de 22 años, en la Universidad de Oxford, según revelaron en sus cuentas de Twitter.

Malala, tiroteada en 2012 por los Talibán en su país natal, Pakistán, por hacer campaña a favor de la educación de las mujeres, estudia ahora política, filosofía y economía en el prestigioso centro educativo. En Twitter, la Nobel de 2014 difundió una foto con la adolescente sueca y dijo que "es la única amiga por la que dejaría de ir a la escuela".

Le puede interesar: Las preocupaciones del padre de Greta Thunberg por su activismo

Thunberg señaló, por su parte, que había conocido a su "modelo de referencia", en una visita a la facultad de Lady Margaret Hall, donde habló con un grupo de estudiantes. La joven ecologista ha venido al Reino Unido para participar el viernes en una protesta en la ciudad de Bristol.

El director de Lady Margaret Hall, Alan Rusbridger, colgó también en la red social una foto del encuentro y dijo sentirse "honrado" de haber recibido a Thunberg y de que ella "encontrara el tiempo para hablar con los estudiantes de ciencia, el voto, los límites de la protesta, desinversiones, cero real frente a cero neto y mucho más".

A finales de enero la joven sueca fue noticia cuando anunció que registraría como marca comercial el nombre de su movimiento ‘Fridays For Future’ (viernes para el Futuro), pues según comunicó oficialmente, “algunas personas utilizan ese nombre sin ningún tipo de consentimiento”. Para la joven, registrar la marca permitirá proteger el movimiento y sus actividades, “desafortunadamente todavía hay gente que trata de suplantarme o justificar falsamente que me representan para poder comunicarse con políticos, medios de comunicación, artistas, etc. Por favor, tengan esto en cuenta”.

Lea Yo estuve en ... la marcha por el clima con Greta Thunberg

Las huelgas contra el cambio climático, convocadas por Thunberg, se realizaron alrededor de todo el mundo el año pasado. Sin embargo, el movimiento de la joven de 16 años empezó desde agosto de 2018 con una protesta semanal a las afueras del Parlamento sueco en Estocolmo. Su movimiento ha sido galardonado por la Amnistía Internacional con el reconocimiento anual de Embajador de Conciencia.

Su trabajo en la lucha contra el cambio climático la ha convertido en una líder indiscutible que, poco a poco, se ha ganado un espacio en los principales escenarios internacionales. Thunberg ha hablado ante jefes de estado en las Naciones Unidas, se ha reunido con el papa, ha discutido con el presidente de Estados Unidos y tuvo un papel protagonista en la más reciente cumbre el clima COP25.