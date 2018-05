Así fueron los turbulentos cinco años de Maduro, ¿y ahora qué sigue?

A pesar de que la abstención fue alta, se da por descontado el triunfo de Nicolás Maduro este domingo en las urnas en Venezuela. Sus rivales, Henri Falcón y Javier Bertucci, denunciaron irregularidades del oficialismo para movilizar votantes y llamaron a las autoridades a actuar.

Ambos centraron sus denuncias en los controversiales 'puntos rojos', puestos callejeros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) próximos a los centros de votación.

El PSUV pide a quienes poseen el 'Carnet de la patria' -documento necesario para acceder a programas sociales- pasar por esos sitios para reportar su participación en las urnas.

"La instalación de los puntos rojos como mecanismo de presión, elemento de chantaje político y social, contra un sector de la población (...) se ha hecho un virus", dijo a la prensa Falcón tras votar en la ciudad de Barquisimeto (oeste), su viejo fortín político.

Denunció igualmente que testigos de su partido han sido desalojados de centros de votación y que incluso uno de ellos fue golpeado y detenido.

"Tendremos seguramente un resultado, pero un resultado que fue coaccionado, manipulado, obligado. Se están llevando electores con el brazo torcido para terminar votando por un candidato por el que seguramente no querían votar", dijo por su parte Bertucci en rueda de prensa.

El presidente, consciente de que más del 75% de los venezolanos rechazan su gestión, prometió "premios" a quienes tuviesen el 'Carnet de la patria' y acudieran a votar. Pero los venezolanos no aguantan más: la escasez, la falta de oportunidades, la violencia y la crisis de salud provocó que muchos optaran por no votar. ¿Qué sigue? Los analistas dicedn que más de lo mismo, pues el presidente Maduro no corregirá el rumbo de su gobierno.

Violentas protestas, choque de poderes, colapso económico, diálogos fallidos: Venezuela ha vivido cinco turbulentos años bajo la presidencia de Maduro. Pero no todo es su culpa, su padre político, Hugo Chávez, le dejó un país que comenzaba a desmoronarse y Maduro sin apoyo ni preparación supo asumir el reto.

Un repaso a los primeros cinco años de Gobierno de Maduro

2013: El heredero

El líder socialista Hugo Chávez, presidente desde 1999 y fundador de la "revolución bolivariana", muere de cáncer el 5 de marzo de 2013.

Maduro, ungido por Chávez como su sustituto, gana las presidenciales el 14 de abril con 50,62% de votos, apenas 1,5 puntos arriba del opositor Henrique Capriles, quien impugnó, sin éxito, el escrutinio.

2014: El primer desafío

En 2014, liderada por Leopoldo López, la oposición realiza manifestaciones para exigir la salida de Maduro, con saldo de 43 muertos.

López es detenido en febrero de ese año y condenado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas. En agosto de 2017 quedó bajo arresto domiciliario.

Los precios del petróleo, que generan 96% de las divisas, cayeron a menos de la mitad, agravando una fuerte escasez de alimentos y medicinas.

2015: La mayor derrota

En febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspirar contra el gobierno, es encarcelado. Poco después pasa a arresto domiciliario y en 2017 huye a España.

En marzo, Washington impone las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de violar los derechos humanos.

En diciembre, en medio de un agravamiento de la crisis, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asesta al chavismo la mayor derrota electoral de su historia, al ganar la mayoría calificada del Parlamento.

2016: Choque de poderes

Apenas la oposición asumió su control en enero, el Legislativo fue declarado en desacato y sus decisiones nulas por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante casi todo 2016, la oposición intentó revocar el mandato de Maduro -de seis años- a través de un referendo, y organizó manifestaciones para exigirlo.

Pero el poder electoral y la justicia -acusados por la oposición de servir a Maduro- lo frenaron, alegando fraude en la recolección de firmas para solicitarlo.

2017: Protestas y Constituyente

El TSJ se atribuye facultades del Parlamento y el 1 de abril estallan protestas que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses. La fiscal general, Luisa Ortega, denunció una ruptura del orden constitucional y meses después dejó el país denunciando "persecución".

Poniendo fin a las marchas, el 30 de julio se realiza la cuestionada elección de una Asamblea Constituyente con poder absoluto y totalmente oficialista, que sustituyó en la práctica al Parlamento y no fue reconocida por varios gobiernos.

Estados Unidos aprueba sanciones económicas contra Venezuela y la petrolera estatal PDVSA, declarados luego en default parcial.

El chavismo arrasa en las elecciones de gobernadores de octubre y en las municipales de diciembre. La oposición denunció fraude.

2018: Elecciones anticipadas

Ante una oposición fractura, la Constituyente decidió en enero adelantar las elecciones presidenciales y Maduro fue proclamado candidato del oficialismo.

Fracasa un diálogo de la oposición y el gobierno sobre garantías electorales y el poder electoral fija los comicios para el 22 de abril, fecha que luego cambió para este 20 de mayo.

La MUD decide boicotearlos aduciendo que son un "fraude" para perpetuar a Maduro en el poder y darle "apariencia de legitimidad". El opositor Henri Falcón, disidente del chavismo, se desmarca de la coalición opositora y lanza su candidatura.

Estados Unidos, varios países de Latinoamérica y la Unión Europea, adelantan que desconocerán las eleccionespor considerar que no serán libres ni justas.