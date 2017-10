Así reacciona el mundo ante la declaración de independencia de Cataluña

La Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, la OTAN, Francia y varios países más rechazaron la declaración de independencia de Cataluña y dieron su apoyo explícito al Gobierno español.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue primer dirigente de las instituciones europeas en pronunciarse sobre la aprobación de la declaración unilateral de independencial (DUI) en el Parlament de Cataluña. Dijo que eso no cambiará nada en la Union Europea. Un mensaje de apoyo y de cierre de filas con el Gobierno de Mariano Rajoy. La Unión Europea no reconoce la independencia de la república catalana.

La Unión Europea "no necesita más grietas, más fracturas", dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, después de la declaración de independencia de Cataluña. "No debemos interferir en ese debate hispano-español pero no quisiera que mañana la Unión Europea tenga 95 Estados miembros", declaró Juncker ante la prensa durante una visita a la Guayana Francesa, junto al presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que el "único interlocutor" de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que subrayó que la situación en la región de Cataluña es un "asunto interno" español.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la "clara postura" del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del "orden constitucional", a la vez que subrayó que la "soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables".

La OTAN afirmó que la crisis en Cataluña debe ser resuelta "dentro del marco constitucional español" y subrayó que España es un miembro "comprometido" de la Alianza Atlántica. "El tema catalán es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España", dijeron a Efe fuentes de la OTAN.

El primer ministro belga, Charles Michel, llamó este viernes a una "solución pacífica", tras la declaración de independencia de Cataluña, con "respeto al orden nacional e internacional". "Una crisis política sólo puede resolverse mediante el diálogo", tuiteó Michel.

Santos y Cataluña

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se unió a estas declaraciones. Ratificó el apoyo de su país a la integridad territorial de España y a su Gobierno ante la declaración de independencia de Cataluña, y dijo que al mundo le conviene una España unida.

"El Gobierno colombiano ha estado siempre acompañando al Gobierno de España, respaldando la posición de España. Queremos una España unida y eso es lo que a España le conviene y al mundo le conviene", manifestó Santos en una rueda de prensa en la Casa de Nariño en la que habló de los avances del proceso de paz.

El Departamento de Estado de EEUU afirmó que "Cataluña es una parte integral de España" y aseguró que el Gobierno estadounidense apoya las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida".

"Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un breve comunicado.