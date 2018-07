Cortesía

Organizaciones sociales como Justice for Colombia, WOLA Advocacy for Human Rights in the Americas, así como la sociedad colombiana de estudiantes de London School of Economics (LSE) y estudiantes de Derechos Humanos de Essex University, entre otros, se dieron cita en diferentes puntos de Inglaterra para hacer un llamado a la comunidad internacional sobre los líderes asesinados desde 2016 hasta la fecha.