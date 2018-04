El proceso comenzó el viernes 6 de abril y va hasta el 8 de junio

Así va el registro de venezolanos en Colombia

Camilo Gómez Forero

¿Ha cambiado el panorama en la frontera con Venezuela desde que el Gobierno impuso las nuevas normas migratorias?

Es una pregunta más para el director de Migración Colombia. Lo que le puedo decir es que ha habido una disminución en el flujo migratorio pendular, que es el movimiento de gente que entra y sale todos los días por los siete puntos fronterizos que hay: los tres en Norte de Santander, el de La Guajira, Arauca, el de Guainía y el de Vichada. En los primeros días hubo una reducción del 20 % y después ha bajado como al 10 %. Ha ayudado a destruir unas tarjetas de migración fronteriza que eran falsas. Medidas como el registro, recuperación de la zona y otras, sirven para avanzar.

¿Cómo beneficia un censo migratorio a ambas naciones?

A Colombia le permite tener una información más acertada de los migrantes irregulares que están en el país: dónde, en qué condiciones (salud, educación), de dónde llegan, etc. Eso le va a permitir al Gobierno una revisión de la crisis humanitaria, para así mejorar la forma en que se está abordando. Hay venezolanos que se atienden en urgencias y, a veces, por no tener información de ellos, tenemos problemas dentro del mismo sistema para los recobros o los pagos. Yo creo que es importante que este ejercicio de registro sea hecho en otras partes del mundo, se hizo, por ejemplo, cuando el gobierno del vecino país expulsó a 22.000 colombianos en 2015 y nos permite identificar con mayor claridad el fenómeno que tenemos.

¿Cuáles son los municipios claves para el censo?

Hemos dispuesto un operativo en 523 puntos de registro con computadores y personas que van a estar ubicados en 22 departamentos y en 50 municipios, más las 20 localidades de Bogotá. Según la información que tenemos de varias entidades creemos que son en estos puntos donde hay mayor cantidad de venezolano. Obviamente, el 65 % de todo este esfuerzo está concentrado en Norte de Santander (40 %), La Guajira y Arauca. Por razones obvias que es donde tenemos mayor concentración, por eso en esta zona del país se ha dispuesto un operativo primario e intensivo y en las otras ciudades ya son unos operativos de segundo nivel. Es importante resaltar que si usted es un venezolano y quiere registrarse y el municipio en el que vive no está dentro del listado, se puede acercar al comité local o departamental de gestión de riesgos y ahí le van a dar la información o incluso le pueden hacer el registro. Ahora, hay algunos municipios que nos están llamando y nos están diciendo aquí hay un grupo importante de venezolanos. Evaluaremos si se debe ampliar la oferta a algunos otros lugares, como por ejemplo Villavicencio.

Ver más: Todo lo que hay que saber del registro de venezolanos en Colombia

¿Cómo hacer que los venezolanos no le tengan miedo a este registro?

Lo primero es garantizar que el decreto 542 que expidió el Gobierno dice de manera clara que esta información no podrá ser usada para generar sanciones de tipo migratorio; es un decreto firmado por el presidente de la República y eso es una norma; lo segundo, que no solo lo está haciendo el Gobierno, lo estamos haciendo con apoyo de gobernaciones, alcaldías y personerías con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de Acnur desde el punto de vista internacional. Es decir, que la garantía es que el Gobierno colombiano ha actuado con generosidad y con seriedad. Pueden acercarse con confianza al registro, que se hará durante dos meses, hasta el 6 de junio. Otra cosa, las personas que están en tránsito, es decir, que entran a Colombia para seguir a otro país, no tienen que hacer el registro.

¿Cuál es la diferencia del censo con los visados y los permisos de permanencia?

Los que son regulares tienen una cédula o una visa de extranjería o el permiso especial de permanencia y cada una tiene fórmulas particulares. Este censo per sé no genera ninguna situación de cambio el estatus migratorio. Lo que sí permite es que tengamos la información para que en dos meses el Estado colombiano sabiendo los números y el costo de esto podamos tomar una decisión de qué trato migratorio se le podrá conceder a estas personas por cuánto tiempo y en qué condiciones.

La UE y EE.UU. prometieron ayuda para solventar esta crisis migratoria, ¿Cómo se ha manejado esto?

Estamos trabajando con Cancillería para definir esos ofrecimientos, estamos en el proceso de materializarlos. Hasta este momento son ya una realidad los 2,5 millones de dólares que la gente del Gobierno americano va a entregar a través del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Panamericana de la Salud, lo demás está en el proceso de revisión de estas necesidades que tiene cada uno de los criterios, en particular salud, educación, ICBF, gestión de riesgos. En este proceso estamos y es una de las prioridades y esperamos en unas dos semanas tener ya mayor claridad sobre los montos.

La ONU dijo que Brasil es un ejemplo en el trato hacia los migrantes, ¿Colombia ha intercambiado experiencias con este país?

Sí, y lo que también ha dicho la ONU, a través de Acnur, es que lo que está haciendo Colombia es ejemplar. El esfuerzo del registro es un reto logístico complejo y Colombia está en este momento tomando liderazgo en la región sobre estos procesos. No obstante es cierto que Brasil ha hecho una tarea interesante, vino una comisión brasileña y una de Cancillería viajó a ese país para intercambiar información en los sistemas que están manejado. Ahora, acordémonos de la dimensión, acá las cifras son siete u ocho veces mayores de lo que se hizo allá.

Debido a las elecciones en Venezuela, la migración podría crecer, ¿está listo el país para recibir más migrantes?

Nosotros tenemos una permanente evaluación de las circunstancias que pueden presentar un incremento migratorio. El volumen que estamos recibiendo es grande y plantea unos retos complejos para el Estado, por eso hemos de ayuda internacional, porque la situación es compleja. Colombia ha podido controlar la situación y ha sido solidaria con los venezolanos pero lo tenemos que hacer en un marco de seguridad y control. Este registro nos podrá dar una mejor dimensión del proceso pero estamos monitoreando constantemente la situación para ajustar las medidas, esto es un proceso en marcha y tenemos que evaluar todos los días qué tenemos que mejorar.