Así vive este colombiano en China, en plena crisis del coronavirus

Luis Cantillo / Chendu / China

Cada vez que regreso al conjunto residencial después de comprar frutas el celador toma su termómetro en forma de pistola de plástico color blanco, me apunta a la frente, suena “bimp”, revisa y me deja entrar. Esta es una de las nuevas medidas preventivas contra el Coronavirus, así como la de llevar puesta una máscara si uno sale a la calle, además recomiendan usar guantes y evitar no tocarse con las manos la cara y siempre lavarse bien las manos por 20 segundos. Afortunadamente aquí en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan -de donde son los pandas-, la crisis del virus no ha sido tan grave, aunque no estamos oficialmente en cuarentena han recomendado salir a comprar apenas lo necesario, evitar lugares concurridos y si uno puede trabajar desde su hogar mejor hacerlo.

Ver más: ¿Cómo es Wuhan, la ciudad china en donde se originó el coronavirus?

De acuerdo a las cifras oficiales, en la provincia de Sichuan -que tiene 81 millones de personas- se han confirmado apenas 321 casos, en cambio en la provincia de Hubei epicentro del virus -donde son 59 millones- hay ya confirmados 19.665 personas y 549 muertos. En Chengdu -con una población de 15 millones-, hasta el momento van 97 personas contagiadas y solamente una persona ha fallecido. Parte del éxito preventivo en la provincia de Sichuan se debe a que el gobernador Yin Li, es un médico quien trabajó en el Ministerio de Salud y tuvo experiencia cuando la crisis del SARS en el 2003. Por otro lado los vínculos comerciales entre Hubei y Sichuan no son tan fuertes como los son entre Hubei y la provincia de Zhejiang que es la segunda más afectada -con 954 casos- y en particular la ciudad costera de Wenzhou que es famosa por sus emprendedores comerciantes, y sin embargo en esa provincia no se han reportado muertes hasta el momento.

En cuanto a éstas cifras oficiales, el gobierno ha dicho que quiere ser más transparente para informar y controlar mejor la situación. De acuerdo a los informes de la BBC, la Universidad de Hong Kong calcula que el número de contagiados debía estar alrededor de las 75.000 personas, y hoy China publica oficialmente las siguientes cifras: 28.079 contagiados, 24.702 por confirmar, 1.219 recuperados y 564 muertos. Tanto los medios de comunicación local como internacionales (NY Times, BBC, Guardian) dicen que el virus es menos contagioso si se le compara con SARS, Ebola o Zika. La mayoría de muertes han sido de personas mayores de 60 años que ya presentaban problemas respiratorios y de salud, estas noticias lo ayudan a uno a tranquilizarse y entender que el virus solo es letal para un número pequeño de la población.

Una “Noche Buena” inolvidable

El 24 de enero, día siguiente al que comenzó la cuarentena en Wuhan, la oficina de administración del conjunto residencial donde vivo comenzó hacer un censo puerta a puerta para saber cuantas personas estaban, si alguien había visitado o no Wuhan y si alguien presentaba síntomas de fiebre y a la vez brindaron información en caso de emergencia y recomendaban evitar salir. Lo que entiendo con esta medida, es que se quería saber quienes no habían tenido contacto y si alguien accidentalmente lo tuvo en las próximas dos semanas se sabría si desarrollaba los síntomas o no.

Ver más: Los (otros) daños que el coronavirus le ha causado a China (y a los chinos)

Esa noche del 24 de enero era la “Noche Buena” para las chinos, es difícil imaginar una ciudad tan grande como Bogotá en medio de una festividad tan especial y familiar como la Navidad entrando en cuarentena. Esa noche se sentía que todos en China somos Wuhan.

Vacaciones en casa

Desde entonces en las redes sociales la mayoría de información ha sido de reportes sobre lo que pasa en Wuhan, información de prevención y también ha habido un sin número de memes cómicas sobre estas “vacaciones en casa”. En comparación, el año pasado para esta misma época 18 millones de personas visitaron Chengdu, el golpe para la economía China debe ser enorme. Un amiga que trabaja en Beijing en un banco de inversión compartió que nunca había visto la bolsa bajar tanto como el pasado lunes.

Ella dice que es difícil que se recupere en un corto tiempo y el gobierno ha prometido que va a estimular la economía más adelante pero quien sabe si las medidas reaccionarán como se espera. Al señor de las frutas le pregunto cómo le ha ido y me dice ¡no hay gente!, espera que la próxima semana que regresan más personas las ventas mejoren. En cambio a las señoras del mini supermercado del conjunto se rieron con mi pregunta, “no tan mal” me contestan, se ve que han vendido más de lo usual, en particular veo que los noodles instantáneos y los dumplings congelados están constantemente abasteciéndolos.

Ver más: El coronavirus comienza a hacer estragos a la economía china

Además esta provincia de Sichuan se le conoce como la “Tierra de la abundancia” por sus tierras fértiles y cercanía a los Himalayas que la bañan en aguas y siempre hay frutas y vegetales, dicen que en milenaría historia de China nunca ha sufrido por escasees.

Ánimo Wuhan

La universidad de Sichuan, -lugar donde trabajo-, ha despachado a 25 médicos y enfermeros a apoyar a los hospitales en Wuhan. Supuestamente aquí comenzamos a dar clases el 24 de febrero pero eso esta en veremos, ninguna institución educativa ha dado fecha exacta de regreso a clases. Con la situación en Wuhan como esta, imagino que cancelaron el semestre como paso cuando SARS.

Aquí no creo que llegue a tanto pero se esta considerando incluso la idea de dar clases por Internet, que es algo que he visto que están haciendo profesores chinos de salsa que con la intención de compartir y aliviar el espíritu de las personas, desde sus casa con los celulares han transmitido en directo clases de salsa, bachata, kizomba, etc. y ayer, por ejemplo, tenían más de 81.560 espectadores.

Por lo pronto, fuera de ayudar con donaciones y dejar la paranoia a un lado, lo único que uno puede aportar es cuidarse.

* Profesor Universidad de Sichuan y Universidad Externado