Atacante de Parkland escuchaba "demonios" que le ordenaban matar

Agencia Afp

Nikolas Cruz, de 19 años, fue detenido sin resistencia poco después del ataque el 14 de febrero en la ciudad de Parkland, al norte de Miami, e interrogado en la oficina del comisario del condado de Broward.

Según la transcripción del interrogatorio, el detective John Curcio le ofreció un vaso de agua. "No lo merezco", respondió el joven. Cuando el oficial salió brevemente de la sala para buscar el agua de todos modos, Cruz dijo para sí: "Mátenme, sólo mátenme. Maldita sea".

Luego comentó al detective que unos demonios en su cabeza, que hacía años habían comenzado a atormentarlo, le daban instrucciones de comprar armas, matar animales y destruirlo "todo".

"¿Cuáles son los demonios?", preguntó el detective.

"Las voces", dijo Cruz. "El lado malvado".

"¿Qué te dice la voz que hagas?", inquirió Curcio.

"Quema, mata, destruye", respondió el joven.

Cruz dijo que había intentado suicidarse dos meses antes del ataque -tras la muerte en noviembre de 2017 de su madre- con una sobredosis de los analgésicos Ibuprofeno y Advil. "No sé cuántas pastillas tomé. Un montón", contó.

Dos años antes de ese episodio, ya había buscado la muerte con una fallida intoxicación de alcohol, dijo al detective, explicando que estaba deprimido por su carencia de amigos y su soledad.

Cuando el detective le preguntó por qué había decidido comprar un fusil semiautomático AR-15 -el que habría utilizado en la masacre-, respondió: "Porque se ve 'cool'".

Cruz compró el fusil legalmente, en un país donde la tenencia y venta de ese tipo de armas es legal.

La transcripción fue divulgada este lunes luego de que la jueza que lleva el caso, Elizabeth Scherer, aprobara una moción presentada por los diarios locales Miami Herald y Sun Sentinel, entre otros medios, que exigían el derecho del público a conocer su contenido.

No obstante, el documento de 217 páginas está en buena parte tachado para no revelar elementos que puedan considerarse incriminatorios, dado que el juicio aún no ha comenzado.

Por esto la transcripción disponible para el público no incluye los detalles sobre la planificación y ejecución de uno de los peores tiroteos masivos de la historia moderna de Estados Unidos.

Publicado por el Sun Sentinel, el texto es una transcripción de un video de varias horas que será divulgado -en una versión también editada- este martes.

Cruz se enfrenta a la pena de muerte por la masacre que reactivó el debate sobre el control de armas y desató manifestaciones en todo Estados Unidos bajo el eslogan "Nunca más".