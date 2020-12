Las autoridades identificaron al presunto autor del ataque de este viernes en Nashville (EE.UU.) y aseguraron que murió en la explosión. El rastro inicial del crimen indica que le tenía fobia a la tecnología 5G.

Hasta el momento poco o nada se sabía del autor del ataque de Nashville (EE. UU.) del pasado viernes. Hoy se conoció no solo su identidad, sino que parecía estar planeando el atentado desde hacía días, según revelaron informes policiales. En una rueda de prensa, las autoridades federales y locales confirmaron que se trata Anthony Quinn Warner, un hombre blanco de 63 años que vivía en el sureste de Nashville. “Él estaba presente cuando la bomba estalló y pereció en la explosión”, afirmó el fiscal federal por el distrito central de Tennessee, Don Cochran, durante una rueda de prensa.

Las autoridades identificaron a Warner como un posible sospechoso de la explosión gracias a las pistas enviadas por ciudadanos y consiguieron muestras de su ADN que luego compararon con el de los restos humanos que se hallaron en el lugar de la explosión, explicaron los agentes. “Ahora mismo no hay ninguna indicación de que otras personas estuvieran implicadas”, aseguró el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) encargado de la investigación, Doug Korneski.

Los agentes siguen investigando qué llevó a Warner a planear y lanzar el ataque, y las respuestas al respecto “no llegarán rápidamente”, advirtió Korneski, y añadió que habrá que esperar a conocer la motivación para determinar si fue un acto de terrorismo doméstico.

Por ahora se sabe que Warner tenía un solitario trabajo como especialista de información tecnológica. En pocas palabras, se dedicaba a arreglarle computadores a diferentes empresas. Los primeros informes señalan que tres semanas antes del ataque le envió un correo a sus clientes para decirles que se iba a retirar. Además, según afirmó The New York Times, le envió una carta a su novia diciéndole que tenía cáncer y que le dejaría a su nombre su carro.

Eso sí, dejó todas su pertenencias menos una casa carro que tenía en su jardín y que estacionó en el centro de Nashville sobre la una de la mañana del día de navidad. El vehículo quedó ahí mientras sonaba la canción “Downtown”, de Petula Clark: “Las luces son mucho más brillantes ahí, puedes olvidar tus problemas, tus preocupaciones”.

El vehículo podría ser la pista clave en el caso, pues una grabación de noviembre del año pasado analizada por las autoridades, lo mostraría condunciéndola hasta su residencia, un dúplex a 11 millas de Nashville.

El FBI interrogó este sábado a varios conocidos de Warner, que era especialista en electrónica, y les preguntó si sabían que el sospechoso tenía miedo de la tecnología 5G, según varias cadenas locales. Los investigadores creen que Warner sufría de paranoia en lo relacionado con esa tecnología punta y creía que podría servir para espiar a los estadounidenses, aseguró la cadena WSMV.

Eso encajaría con una de las posibles motivaciones para el ataque que exploran los investigadores: la posibilidad de que tuviera como objetivo perturbar las telecomunicaciones en la zona.

La autocaravana estalló cuando estaba aparcada enfrente de un edificio de la empresa de telecomunicaciones AT&T, lo que provocó la interrupción del servicio de telefonía fija y celular de miles de personas en todo el estado de Tennessee, y en partes de los vecinos Kentucky y Alabama.

Steve Fridrich, presidente de Fridrich & Clark Realty en Nashville, le dijo al FBI que había contratado ocasionalmente a Warner y que no había tenido ningún problema con él. The New Times aseguró: “Fridrich dijo que Warner envió a la firma un correo electrónico el 5 de diciembre diciendo que se jubilaba. ‘Es un buen tipo, y esto no parece característico del Tony que conocemos. Era muy profesional y sabía lo que hacía’”.

Por otro lado, las autoridades detuvieron este domingo en las afueras de Nashville al conductor de otro “vehículo sospechoso”, y cortaron el tráfico en un tramo de la autopista local para investigar el tema. Se trata de un camión blanco, que había emitido “un mensaje de audio similar al que se escuchó antes de la explosión del día de Navidad en Nashville”, según un comunicado de la oficina del alguacil del condado de Rutherford, en Tennessee.

Sin embargo, después de varias horas de investigación, las autoridades no encontraron ningún explosivo en el camión blanco y dieron por cerrado el tema, indicaron varios medios locales.

La explosión de Nashville dejó tres heridos leves y daños a decenas de edificios cuando una autocaravana con bomba estalló a primera hora del día de Navidad, minutos después de emitir una grabación que instaba a evacuar la zona.