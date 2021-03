El primer intento de los demócratas por aprobar esta política fracasó la semana pasada. ¿Qué opciones quedan? Realmente solo una: terminar con la pesadilla del filibuster.

El aumento del salario mínimo a US $15, una de las propuestas bandera del Partido Demócrata en esta legislatura, está en aprietos. El primer intento de los demócratas por aprobar esta política fracasó la semana pasada.

Los demócratas intentaron incluir el aumento del salario mínimo federal en el proyecto de ley de estímulo de US $1,9 billones que se debate ahora mismo en el Congreso. Sin embargo, Elizabeth MacDouough, una parlamentaria independiente que se desempeña como “árbitro del Senado” y cuya función es interpretar de manera imparcial los textos de los proyectos de ley, rechazó su inclusión considerando que no cumplía los requisitos del mecanismo de conciliación que solicitaron los demócratas para pasar el proyecto por vía rápida y saltarse el obstruccionismo de los republicanos.

En pocas palabras, incluir el aumento del salario mínimo dentro del proyecto de estímulo económico por la pandemia no cumplía con las reglas.

El salario mínimo federal en la actualidad es de US $7,25. La propuesta de aumento del salario mínimo establecería un aumento gradual desde ahora hasta 2027. El cambio es gradual porque si se hace de inmediato podría impactar negativamente a las pequeñas empresas al exigirles que aumenten el salario mínimo de cada empleado. Si es gradual, el proyecto permite que los empleadores y la economía nacional se adapten al ritmo de la inflación y no se vea un impacto tan negativo.

Aunque se requiere la aprobación de una legislación para aumentar el salario mínimo a nivel nacional, el presidente puede aumentar el salario de los trabajadores federales a través de una orden ejecutiva. De hecho, Biden firmó una orden para brindar recomendaciones sobre el aumento del salario para trabajadores federales, lo que sirve como un punto de partida.

Pero todavía hay un par de rutas que los demócratas pueden seguir para aprobar esta política.

La primera era ignorar la decisión de MacDouough y su proceso rutinario, como lo sugirieron congresistas como Alexandría Ocasio-Cortez. La decisión de la parlamentaria era un consejo, más no un veredicto final, por lo que el Senado tenía la opción de ignorar dicha orientación. Esto ya ocurrió en el pasado. MacDonough fue ignorada dos veces en la última década, una por los demócratas y otra por los republicanos con el fin de eliminar las obstrucciones para que avanzaran las aprobaciones de los nominados presidenciales. Sin embargo, este paso no encontró apoyo entre los senadores demócratas moderados como Joe Manchin, por lo que no se materializó.

La segunda ruta fue una propuesta por el senador Ron Wyden, quien planteó la idea de una multa fiscal o un impuesto para las grandes compañías que no adopten un salario mínimo de US $15, a la vez que el gobierno federal concedería un crédito para las pequeñas empresas que lo hagan. Este plan fue descartado, por ahora, pues los demócratas consideran que retrasaría la aprobación del actual proyecto de ley de estímulo de Joe Biden que se necesita con urgencia, pues en menos de dos semanas vence el seguro de desempleo y los ciudadanos en apuros corren el riesgo de quedarse sin dinero.

La tercera ruta es conciliar con los republicanos que podrían aceptar un aumento del salario mínimo federal. Pero aquí hay varias trampas que los demócratas consideran inaceptables. Mitt Romney y otros senadores un tanto moderados aprobarían un aumento a US $10, no a US $15, y Josh Hawley, uno de los republicanos más extremistas, aprobaría una idea similar al plan b de los demócratas de requerir que las grandes corporaciones aumenten el salario a US $15. Los dos tienen algo en común: para contar con su apoyo, los demócratas deberían aceptar la aplicación de cambios a la ley de inmigración y que los créditos no sean accesibles para los indocumentados. Los demócratas no están dispuestos a esto.

Así que llegamos a la última ruta, quizás la más polémica de todas, pero la que mejores opciones trae para los demócratas: eliminar el filibustero (obstruccionismo). En esta nota explicamos de qué se trata el filibuster.

¿Qué es el ‘filibuster’ y por qué atormenta al Senado de Estados Unidos?

La congresista Ocasio-Cortez, así como la senadora Elizabeth Warren y otros miembros del partido, han promovido la idea de eliminar el obstruccionismo en el Senado para que los proyectos de gran envergadura puedan ser aprobados por una mayoría simple. El filibuster no solo detendrá el proyecto de aumentar el salario mínimo, sino que también afectará toda la agenda de los demócratas en esta legislatura.