Aunque podría no celebrarse, la cumbre entre Trump y Kim ya tiene moneda

La cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un es sin lugar a duda una de las noticias del año y para celebrarla, la Casa Blanca reveló que el gobierno acuñará una moneda conmemorativa. Una noticia que ha causado gran polémica porque el futuro de la reunión todavía es incierto.

La medalla tiene escrito “Charlas de paz”, en la parte superior y tiene los perfiles de los presidentes, enfrentados frente a frente y sobreexpuestos por encima de sus correspondientes banderas. Sin embargo, una de las polémicas que ha despertado es que en el metálico se describe como "supremo líder" al norcoreano.

Por ejemplo, el senador demócrata, Chuck Schumer, solicitó que el líder norcoreano sea sacado de ella, “La cara de Kim Jong Un no tiene lugar en la moneda. Él es un dictador brutal y algo como la Casa de Paz no sería apropiado”, trinó en su cuenta de Twitter.

I urge the White House to take Kim off the coin. Challenge coins are a time honored tradition and certainly appropriate in this situation, but Kim Jong Un’s face has no place on this coin. He is a brutal dictator and something like the Peace House would be much more appropriate. https://t.co/ZHUKVqW7yN