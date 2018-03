Autoridad electoral egipcia multará a quienes no voten en las elecciones

agencia Efe

La Autoridad Nacional Electoral egipcia aseguró este miércoles que aplicará la ley y impondrá una multa de 500 libras (unos $77.000) a los que no votan en las elecciones presidenciales que concluyen hoy, informó hoy la agencia oficial de noticias, MENA.

Citando a un comunicado de la Autoridad, MENA señaló que el artículo 43 de la ley número 22 de 2014 sobre la organización de las elecciones presidenciales establece que "será castigado con una multa no superior a 500 libras cualquier persona cuyo nombre esté en lista de votantes, no tuviera excusa y no fue a votar en la elección del presidente de la República".

La votación en las elecciones "es un deber nacional, ya que contribuye a crear el futuro de Egipto y su autodeterminación en el próximo periodo", agregó.

La oposición ha promovido un boicot a los comicios por considerar que no son democráticos, ni cuentan con garantías, porque se ha encarcelado o presionado a varios candidatos para evitar que se presenten, mientras que desde todos los entes oficiales se ha hecho un especial hincapié en estimular la participación. Lea también: Así avanza la jornada electoral en Egipto

Las presidenciales, que empezaron el pasado lunes y concluyen hoy, enfrentan al actual mandatario, Abdelfatah al Sisi, frente a un único rival, el desconocido Musa Mustafa Musa.

La única incógnita en estos comicios es el índice de la participación, frente a una victoria asegurada del exmariscal Al Sisi.

Casi 60 millones de personas, de los casi 100 millones de egipcios que viven en el país, están llamados a votar durante estas tres jornadas, en las que los colegios permanecen abiertos 12 horas al día.

Los centros electorales abrieron hoy por último día sus puertas para votar en las elecciones presidenciales en Egipto, en las que el actual presidente, Abdelfatah al Sisi, parte como indiscutible favorito frente a un único rival, el desconocido Musa Mustafa Musa.

Un total de 13.706 colegios electorales llevan abriendo sus puertas desde el lunes en todo el país y cerrarán esta noche a las 21.00 hora local dando así por concluidos unos comicios que han durado tres días.

En la escuela nacional de Zamalek, en el barrio homónimo, hoy había unas cincuenta personas, prácticamente igual que ayer, un lugar donde el primer día se amontonaban unas doscientas a la misma hora.



Diez minutos después de la apertura de los centros y sorteando los charcos de una inusual tormenta nocturna, Emad al Zarif, de 40 años, manifestó a Efe que ha esperado hasta el último día para votar porque trabaja "todo el día".

Sin querer decir a quién votó, Zarif, que vive en el distrito acomodado de Zamalek, consideró que el proceso electoral durante estos tres días está siendo "muy fácil" y que toda su familia ya ha ido a depositar su voto.

La Autoridad Nacional Electoral egipcia todavía no ha ofrecido ningún porcentaje de participación, la que parece ser la única incógnita de estas elecciones.

Aunque el portavoz de esta entidad, Mahmud al Sharif, destacó ayer en una rueda de prensa que era "buena", aunque aseguró que espera que "más jóvenes y mujeres" acudan a las urnas a depositar sus votos.

Hasta el momento, las jornadas electorales se están desarrollando con normalidad y sin ningún tipo de incidente, de acuerdo con la entidad que supervisa los comicios.

Unos 60 millones de personas, de los casi 100 millones de egipcios que viven en el país árabe más poblado, han sido llamados a votar durante estas tres jornadas, en las que los colegios permanecen abiertos 12 horas al día.