Autoridades capturaron a presunto autor de tiroteo en Canadá que dejó cuatro muertos

Un nuevo ataque en territorio canadiense dejó hasta el momento cuatro personas muertas. El hecho se presentó en Fredericton, capital de la provincia de New Brunswick en el este del país. Mientras se esclarecían las circunstancias del tiroteo, la policía local le ha pedido a la población que mantenga la calma y se resguarde en sus hogares.

Testigos del tiroteo en declaraciones a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, declararon que el incidente se produjo en un complejo de apartamentos y que al parecer una persona disparó desde una ventana con un rifle. Los mismos testigos señalaron que habían visto a dos agentes de Policía abatidos y que un tercer cuerpo parecía ser el de un civil. Una residente de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el centro de Fredericton, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto, declaró a la radiotelevisión pública canadiense CBC que oyó los primeros disparos alrededor de las 08.00 hora local (11.00 GMT).

Las autoridades solicitaron a los habitantes que no den parte de la ubicación de los oficiales para no interferir con su operación. El hecho se presenta tres semanas después de que otro tiroteo se registrara en el país. Canadá ha sufrido una escalada en este tipo de ataques en los últimos dos años. Lea también: Tiroteo en Toronto deja múltiples víctimas

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.



Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1.